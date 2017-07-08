村民指水涨始知撤离 官方否认泄洪酿灾 国际新闻

（长沙8日综合电）湖南日前暴雨成灾，长沙宁乡市更是重灾区，当地村民怒斥官方在未预先告知的情况下泄洪，造成人命伤亡、财物损失严重，更指水涨得如此快，真是“有些诡异”！

传媒周六引述“宁乡县县长”（宁乡县已于今年4月撤县改市）王雄文的回应称，水库泄洪是“严格按照程序”执行，泄洪导致重大损失说法“不成立”。对于外界质疑当局瞒报灾情，他则解释是“讯息发布有所耽误”。

王雄文向传媒解释，泄洪是严格按照有关程序，报予上级有关部门再批准执行的，因此泄洪导致下游城区大面积内涝、造成重大损失的说法是不成立的。对于是否存在瞒报、漏报人员伤亡情况的问题，王则解释说，由于资讯不畅通，伤亡人员覆盖面广、核实难度大，因此伤亡人员资讯发布有所耽误。

不过，当地民众却表示，上周六（1日）市场内水涨1米多深，至下午大家都感觉“不对劲”，市场管理方其后才宣布撤离，等翌日回去查看时，货架上商品基本都被淹，令他们损失惨重。

村民汪磊和赵国华同时表示，在涨水前并没有得到通知，只是连日降水让他们有了心理准备，而城区即将水浸消息都是透过亲戚发来微信才了解到，“这次的水涨得太突然，想想都有些诡异。”

据官方周五初步统计，宁乡市受灾人口81.5万人，占全县人口的56%，因灾死亡、意外落水、失联人员共有44人。