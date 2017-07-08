被标签“死亡之岛” 泰国龟岛怒告网媒赶客
国际新闻

8/07/201712:35

湛蓝优美的海景，质量上乘的潜水项目一直是泰国素叻他尼府龟岛吸引外国游客的特色。

湛蓝优美的海景，质量上乘的潜水项目一直是泰国素叻他尼府龟岛吸引外国游客的特色。

（曼谷8日综合电）泰国著名潜水胜地龟岛（Ko Tao）治安拉警报，自2014年以来，已有8名外籍游客死于非命，被国内外媒体更名为“死亡之岛”。龟岛官方周五以散播不实消息为名，控告当地一家网络媒体。

法新社报道，龟岛是泰南素叻府的一个小岛，因为绝美的风景和清澈的海水成为潜水爱好者天堂。每月月中与附近岛屿一起举行的“满月派对”活动，备受外国游客、尤其是欧美游客的青睐。

30岁的比利时女背包客伊丽瑟4月离奇伏尸龟岛一处树林，尸身遭蜥蝪咬去一半，颈部有绳索缠绕。警方以在森林内上吊自杀为由侦办此案，让死者家属不能接受，质疑警方有意隐瞒，像在包庇事实。

泰国网络媒体《苏梅时报》上个月撰文质疑警方刻意淡化事件，并将龟岛标签为“死亡之岛”。这篇报导马上引起网民疯传，迫使警方重启调查，以确认案件是否一起谋杀案。

不过，龟岛当局却不买账，谴责《苏梅时报》破坏该岛名誉，吓跑计划到访龟岛的游客。当局周四引用禁止在网上散播不实资讯的电脑犯罪法令，将该网媒控上庭。

一旦罪名成立，最高可判处5年监禁。警方已受理此案，将决定是否将此案呈给检方处理。

伊丽瑟已是近期第8名于龟岛莫名死亡的外国人。2014年9月，23岁的英国女子汉娜和24岁的英国男子大卫惨遭杀害横尸海滩，汉娜身上有被强奸的痕迹。

谣传黑帮盘踞当地

这起案件曾轰动一时，有消息称，事发前有人看到汉娜和大卫在酒吧中和一名泰国男子争执，之后两人就成了尸体，因此龟岛上有黑帮盘踞的流言也谣传出来，但从未经过证实。

目前，2名一度被疑为“替罪羊”的缅甸劳工也被判死刑，正在监禁中，无论如何，这起案件仍扑朔迷离。

其余4名死者皆被列为自杀案，而今年2月于岛上失踪的一名俄罗斯女游客，至今仍未寻获。

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