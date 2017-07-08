被标签“死亡之岛” 泰国龟岛怒告网媒赶客 国际新闻

（曼谷8日综合电）泰国著名潜水胜地龟岛（Ko Tao）治安拉警报，自2014年以来，已有8名外籍游客死于非命，被国内外媒体更名为“死亡之岛”。龟岛官方周五以散播不实消息为名，控告当地一家网络媒体。

法新社报道，龟岛是泰南素叻府的一个小岛，因为绝美的风景和清澈的海水成为潜水爱好者天堂。每月月中与附近岛屿一起举行的“满月派对”活动，备受外国游客、尤其是欧美游客的青睐。

30岁的比利时女背包客伊丽瑟4月离奇伏尸龟岛一处树林，尸身遭蜥蝪咬去一半，颈部有绳索缠绕。警方以在森林内上吊自杀为由侦办此案，让死者家属不能接受，质疑警方有意隐瞒，像在包庇事实。

泰国网络媒体《苏梅时报》上个月撰文质疑警方刻意淡化事件，并将龟岛标签为“死亡之岛”。这篇报导马上引起网民疯传，迫使警方重启调查，以确认案件是否一起谋杀案。

不过，龟岛当局却不买账，谴责《苏梅时报》破坏该岛名誉，吓跑计划到访龟岛的游客。当局周四引用禁止在网上散播不实资讯的电脑犯罪法令，将该网媒控上庭。

一旦罪名成立，最高可判处5年监禁。警方已受理此案，将决定是否将此案呈给检方处理。

伊丽瑟已是近期第8名于龟岛莫名死亡的外国人。2014年9月，23岁的英国女子汉娜和24岁的英国男子大卫惨遭杀害横尸海滩，汉娜身上有被强奸的痕迹。

谣传黑帮盘踞当地

这起案件曾轰动一时，有消息称，事发前有人看到汉娜和大卫在酒吧中和一名泰国男子争执，之后两人就成了尸体，因此龟岛上有黑帮盘踞的流言也谣传出来，但从未经过证实。

目前，2名一度被疑为“替罪羊”的缅甸劳工也被判死刑，正在监禁中，无论如何，这起案件仍扑朔迷离。

其余4名死者皆被列为自杀案，而今年2月于岛上失踪的一名俄罗斯女游客，至今仍未寻获。