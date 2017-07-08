辽宁号航母到访5天 香港创三个“第一” 国际新闻

（香港8日综合电）中国第一艘航空母舰辽宁号编队周五（7日）历史性来港五天，不但掀起全城热潮，更创下三个“第一”，包括首次有国家航母到港、辽宁号首次集中展示舰载战机，以及辽宁号首度让公众人士登舰参观！

当辽宁号周五晨驶进香港水域时，一道彩虹迎接，令市民赞叹不已，有长者指辽宁号显示国家的强盛，“令我以民族自豪，好厉害！”亦有市民谓航母到香港凸显国家海军力量强大、进步及中央重视香港。

辽宁号编队会停靠交椅洲附近水域至下周二（11日），期间会参与解放军驻港部队进驻二十周年活动，并会于周六（8日）及周日（9日）向公众开放，有机会登舰的市民预期会无比兴奋。

为了迎接这艘中国第一航母，媒体周五凌晨在香港最南端岛屿蒲台岛开始，直击辽宁号编队历史性驶进本港的过程。早上四时五十分，天仍未光，多艘船只，包括水警轮及海事处船只已在蒲台岛以南水域排成一线，并闪亮红灯为号，形成一条航道，提醒其他船只不能进入封锁范围。

一小时后，万众期待的辽宁号连同导弹驱逐舰济南号、导弹驱逐舰银川号，及导弹护卫舰烟台号共三艘属舰，在微雨下徐徐驶经蒲台岛对开海域，当编队继续前驶时，原先的阵阵大雨亦告停下。

彩虹桥迎接遥遥辉映

辽宁号编队驶过赤柱及舂坎角后，有市民从鸭脷洲利东邨及海怡半岛眺望，一度看见蓝天白云，而当辽宁号驶离后，天色又转暗，雨点零散而下，未几海域上空出现一道彩虹桥，横跨海域上方，遥遥辉映，似特意为迎接辽宁号彩虹泛现，可见辽宁号独特魅力不仅市民没法抵挡，连天公也作美，在它驶经时放晴，彩虹亦高挂欢迎，为辽宁号加添风采。

当辽宁号编队驶经鸭脷洲海怡半岛对开海域，岸上市民近距离目击，期间，海事处用扩音器呼吁其他船只禁止进入航道，亦有直升机在上空盘旋。

至早上九时许，辽宁号航母编队缓缓沿东博寮海峡驶向停泊点，驶经数码港对开水域、摩星岭对开水域，约早上九时四十分，排水量达六万七千吨的辽宁号航母则停泊青衣对开交椅洲水域，而济南号、银川号及烟台号三艘属舰则转往昂船洲停泊。

逾百辽宁号海军上岸游港

最想品尝丝袜奶茶

中国首艘航母辽宁号来港，香港市民更可先于内地14亿人，率先登舰参观，同时驻守在母舰的海军亦可上岸游览。

周六上午约8时45分，分别有两批逾百名辽宁号海军船员下船到港参观，有首次来港的船员指时间宝贵，会到铜锣湾、旺角等景点游览，又说已兑换数百元港币应不时之需，并称最想尝试香港的丝袜奶茶。

船员唐先生表示，亦是第一次来香港，会多到一些景点游览，但具体情况就要“跟大队”，又指下船后见到这么多市民排队参观辽宁号，感受到市民的热情。

据悉，每一名来自辽宁舰的官兵都需要遵守中国人民解放军内务条令，规定军人与国外、境外人员交往，应当严格遵守有关规定。军人不得与地方人员进行不正当、不必要的交往。军人参加地方社会团体的组织及其活动，必须由具有审批权限的领导机关批准。