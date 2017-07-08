首长：信托人已逝世 宗联委须证明拥有权 北马新闻

（槟城7日讯）槟州首长林冠英指出，无论是现在的名英祠或爱情巷50号，其实均由一批已故信托人管理，非宗联委所有。因此，宗联委存在“合法继承”问题，槟州作为法治政府，必须依法律程序归还。

他在较后召开的记者会上强调，宗联委有必要先解决名英祠的合法继承人问题，所以建议宗联委员委派律师与土地局官员共商。“名英祠和爱情巷产业，都是已不在世的信托人的名字。如要转换，要有证据证明宗联委有合法继承权，不能喜欢给谁就给谁。

他说，州政府过去在有意通过法律程序归还，让宗联委“堂堂正正”拥有产业。但在过程中却发现继承问题，才耗费长时间查证产业拥有权。他强调，名英祠和爱情巷50号的信托人不但均已逝世，更没有相同信托人。反之，在土地局调查中，赫然发现皇后街洛168也属其产业，并与爱情巷50号有相同信托人。

“所以最好是他们能先把名英祠转成宗联委名下，那就能直接将爱情巷转名。如果不能，可能最后我要硬硬来，以槟州土地委员会主席身份，指示土地局硬转名给宗联委。”

只是，他说一旦要“硬硬来”，或会引起土地局官员不满，认为这不符法律程序，因此一切需冷静的解决。他也在记者询及，是否与已知会宗联委上述问题和解决方案时，直说还未来得及告知，宗联委便在报上“发难”。

不过，他也在致词时以州政府2008年上台后，在古迹区打造中文路牌、支持和资助民间团体文化活动，拨款华校和其他等，反击张威如，认为后者抹杀州政府贡献，强调以上述政绩，让人民在大选中作出决定。