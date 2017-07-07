【吉州民党政代表大会】马袖强：大选前提呈名单 让国阵决定民政候选人 北马新闻

（亚罗士打7日讯）民政党全国主席拿督斯里马袖强指出，该党将在来届大选前提呈各选区协调员的名单，让国阵决定候选人人选；而在议席分配方面，该党尚有1至2个议席，正与友党商讨是否交换选区。

与友党商讨是否交换选区

他表示，至于之前借出给友党的3至4个选区，会否由民政党的候选人上阵还不能确定。

“上届全国大选，该党竞选45个国州议席，当时大选后有委任各选区协调员，党会将他们的名字提呈给国阵决定候选人。”

他是于周五出席吉打州民政党2017年度代表大会后，在记者会上如此表示。

也是种植及原产业部长的马袖强，有信心民政党在来临全国大选能赢回德卡区及西塘区2个州议席。

他说，该党已内定德卡区与西塘区州议席候选人分别为拿督谢顺海及准拿督陈国祥，该党对他们服务与表现很有信心。

马袖强提及若该党赢回德卡区或西塘区州议席，希望吉打州务大臣能委任候选人谢顺海为行政议员。

谢顺海：全力以赴打翻身战

吉打州民政党主席拿督谢顺海指出，来临全国大选，该党不能再承受失败，必须全力以赴打一场翻身战，尤其是德卡区及西塘区州议席。

另外，他说，该党已拟定有效的策略，也引领国内商家朝向相关目标前进，无论是中国的“一带一路”理想、东盟共同体、泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），当中虽有挑战但存有无限商机，该党会领航带路尽力协助国内更多商家在这些国际大计划中受惠。

吉大臣：来届可委任友党成员

吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙表示，国阵在我国是唯一执政13届之久的执政政府，这是各族人民可赋予信心的政府。

他说，国阵若在来届大选能保住吉州政权，委任国阵友党成员为行政议员不是问题，但前提是必须先胜出。

仪式上，阿末巴沙在马袖强、谢顺海陪同下移交区部拨款给予民政党波各先那区部主席拿督陈保吉及双溪大年区部代主席方汉源。

出席者包括民政党全国妇女组主席拿督陈莲花、青年团团长陈庆亮、吉打州妇女组主席陈清凤等人。