张威如：万事俱备只欠东风 只待首长签批文归还爱情巷50号 北马新闻

（槟城7日讯）槟州各姓氏宗祠联委会主席张威如恳请槟州政府，尽早批准归还爱情巷门牌50号的产业，以便重建修复，还原它历史与文化面貌。

他致词时指出，现在一切手续都办妥，万事俱备只欠东风，只需等待首长签下批文，即可完成这项保留先贤估计的历史使命。至于庙会方面，他说，宗联委去年经过与州政府多番协商后，2017年庙会得以顺利举行，并已呈交账目予州政府。现今距离明年庙会尚有8个月，虽然州政府方面还未知会，惟该会也一如往年，启动2018年庙会筹备工作。

“古语有云：民不与官斗，作为非营利的民间团体，宗联委绝对明白这道理，我们向来都遵循老祖宗以和为贵的哲理处事待人，我们只想拿回属于自己的东西，包括爱情巷门牌50号的产业及新春庙会主办权。”

他相信一个以民为本的州政府，任何决定都会听取民意，体恤民意为依归，这才是以德服人的领导作风，以获得人民的大力支持。虽然如此，他遗憾表示，在提倡、传承和捍卫传统文化的课题上，却遭到部分政客老去廉价政治资本，经诉诸政治手段，挖人底细，作出人身攻击的伎俩！

“他们羞辱与政府谈判的民间领导，间接以高压手法来对付民间团体，这确令华社深感遗憾和痛心。在捍卫文化和古迹这条路上，民间团体是出于被动且毫无优势，更没筹码与州政府和政客周旋。”

“但在一个民主社会，当政府导致民怨四起时，人民唯一可以选择的是通过选票来表达不满，发挥‘水可载舟，也可覆舟’的效应，提醒执政者人民才是老板。”