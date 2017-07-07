名英祠开放日 爱情巷50号归何处？ 北马新闻

（槟城7日讯）官民交锋让“先贤来时路”火花四溅，主席张威如再公开力争庙会与爱情巷50号产业权。槟州首长林冠英强调，州政府意愿是归还产业，但前提是不可搞对抗、一切依法行事。

今年的“名英祠开放日-先贤来时路”现场火药味十足，槟州反对党成员也罕有地总动员出席。槟各姓氏宗联委主席张威如“借力打力”，借向前首长丹斯里许子根当年申遗成功“致敬”，棒打州政府。

张威如：争取回产业

张威如无惧“捋虎须”，强调宗联委深谙官不与民斗、遵循老祖宗以和为贵哲学，但要拿回属于自己的东西，即庙会主导权和爱情巷50号产业。

他也炮轰有政治人物以挖人底细手段，羞辱与政府谈判的民间领导，强调只有听取民意的政府，才能获得支持，人民在民主社会下，只能被动的以选票表达不满。张威如言论一出，现场有出席者拍掌叫好呼应，但也顿时让全场气氛陷入冰点。

林冠英：须依法归还

林冠英致词时不甘示弱，回击说张威如暗示，州政府在这产业课题上依法处理，不符人民意愿。“但在民主程序下，我们准备让民主方式来决定我们命运。如果（人民）认为我们的朋友、前首长许子根更有本事的话，我也准备接受人民的判决。”

双方直面交锋，但由槟州国阵主席邓章耀带领下出席的反对党成员也保持沉默，躺着中枪的许子根则秉持风度，事后不愿回应是场交锋。

林冠英强调，州政府在爱情巷50号产业上一直未改意愿，即要将产业归还宗联委。此言获全场拍掌叫好。但他话锋一转，点出是项产业归还须依法处理。实际上，现下位于义福街的名英祠，也非宗联委名下产业。因此，要将爱情巷产业归还，一切须“冷静处理”。