前朝成功申遗非我功劳 许子根：是槟民的成功 北马新闻

（槟城7日讯）前槟州首长丹斯里许子根博士强调，乔治市成功申遗是槟州人民的成功，不是他个人的成功。

他说，乔治市入遗过程是有一段辛酸史，同时经历多项挑战。他周五傍晚在义福街名英祠举行的“2017年年名英祠开放日-先贤来时路”活动开幕礼上致词时，忆起当年由他领导的槟州政府推动申遗过程时，说出此感言，并表示感动、感恩及感激。

他强调必须向各族先贤致敬，因为有先贤们的过去打拼，才有今日的文化古迹遗产，进而申请入遗。“我在此感谢所有曾在申遗过程中给予协助的政府机构、自愿团体及有关人士，若不是他们出力及坚持支持，就不会有今日。”

许子根提起，在推动申遗过程时，也获得时任州政府的行政议员们支持，包括前地方政府委员会主席拿督丁福南，还有在2004年协助推动申遗工作的前槟旅游委员会主席邓章耀。他说，乔治市要申遗除了须配合马六甲，也须通过中央政府申请。他也感谢中央政府、前首相敦阿都拉巴达威及相关部长的支持。

他提及，此外槟州人民、非政府组织及槟州古迹信托会等的支持与贡献，使到乔治市取得此成果。“这是多人支持所取得的名份，我们要好好珍惜它，让它成为世世代代槟人民的骄傲！”

他也说，曾于2009年出席入遗庆典，至于“名英祠开放日-先贤来时路”活动则首次参与。

两代槟首长在“2017年名英祠开放日-先贤来时路”活动上碰面，双方仅握手示好，没任何交流。

许子根是首次参与此活动，并获得多名各宗祠会馆同仁的热烈迎迓。他于下午6时与民政槟联委会主席邓章耀带领数名民政领袖到场。随后，抵步会场的林冠英与许子根及众华团领袖握手后，就坐在嘉宾座位。

此外，早前曾与槟各姓氏宗联委早前挑起的“槟庙会是一块肥肉，所以一些政府官员‘插一脚’”一事掀起舌战的行动党丹绒区国会议员黄伟益也有出席活动，惟他没与宗联委领导层有互动。

另一方面，针对林冠英在致词时提及，若认为许子根更有本事，就由人民判断的言论，许子根受询时不作任何评论，指该讲的已在致词时说完。