利用社媒与“下线”售毒 无业夫妇被拘捕 国内新闻

（吉隆坡7日讯）无业夫妇利用社交媒体与“下线”售卖毒品，而被拘捕助查。

吉隆坡警察肃毒组主任颜明江助理总监说，星期四凌晨下午3时30分，一支警队在新街场甘榜马来西亚淡巴汉一间住家，展开突击行动，在其中一间房内找到一袋逾两公斤冰毒，以及重335克的1200粒迷幻药“5仔”，价值13万令吉。

他说，警方也在行动中，起获现款与金饰约600令吉。“屋内一名大马籍印尼男子，以及他的印尼籍妻子当场落网，其中前者拥有毒品与犯罪前科，后者的入境证件已逾期。”

“他们年龄37与41岁，育有3名孩子，进行贩毒活动已一年，他们接受尿液检验后，证实曾服用冰毒。”

颜明江说，他们是通过社交媒体联络买家，在家包装毒品后，等待买家登门，或亲自“送货”给买家；同时，他们也通过下线出售毒品。

他说，有关住家是疑犯父亲名下，警方在屋内找到的“5仔”是供应我国，而冰毒则出售到外国，警方还在调查是其他涉案者。

他补充，随着疑犯落网，警方相信已侦破一个在首都活跃的贩毒集团，目前援引1952年危险毒品法令第39B条文查案，两名疑犯被延长拘留到13日助查。