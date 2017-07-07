独中学校成本差距大 规模大生均不敷递减 北马新闻

（加影7日讯）董总2016年全国华文独中调查报告书揭示，不同独中类型的平均学校成本差距甚大，规模越大的学校存在着生均成本及生均不敷递减的现象。

今日董总公布的这项调查报告书也指出，这种现象在经济学上称为“规模经济”，这意味着规模越大的学校，就越能够以增收学杂费的方式来解决不敷的问题。

分成5大类型

这项调查依据学校学生数量，将独中分成5大类型，即A、B、C、D、E型，以更精准的将全国独中依据其规模归类。其中A型学校学生人数为150人以下，B型为150至499人，C型为500至999人，D型1000至2000人，E型为2000人以上。

根据调查，A型独中的平均学校成本是在百万令吉以下，反之，E型独中则在千万令吉这一数量级，两者之间差距有20倍之鉅。E性独中的平均学校成本（指数为244）又比D型独中（指数为113）约高2倍，可为庞然大物。

此外，A型独中的生均成本明显比其他类型独中高，其他类型独中生均成本则随着规模的扩大而递减，但不是非常明显。如将收入考虑进来加以比较，则反而B型独中的生均不敷是比其他类型独中高，依次是A型独中和C型独中。

规模超过1000人的独中（D及E）明显的远低于其他类型独中。总体来看，规模越大的学校，就越能够以增收学杂费的方式来解决不敷的问题。以E型独中为例，如学杂费是以10个月来收，只要每月多增收10令吉，基本就可解决不敷（这里以平均值为准）：反之，A及B型独中则难以增收学杂费的方式来解决不敷的问题。

刘利民：助小型独中发展

董总主席拿督刘利民披露，独中类型差距确实值得关注，虽然董总资源有限，但仍会致力协助小型独中的发展。

他指出，目前董总也正在筹募500万令吉的教育基金，该基金除了支撑《马来西亚华文独中教育蓝图》的撰写，也会用在其他协助华文独中的工作，包括加强师资培训及小型独中。

他披露，去年中旬推展“2016全国华文独中调查计划”的数量调查计划同时也是为了配合《大马华文独中教育蓝图》的撰写而展开。

他是在记者会上，如是披露。出席者也包括董总首席执行员孔婉莹、署理主席陈大锦、副主席杨应俊、《大马华文独中教育蓝图》专案小组副总召集人钟伟前。

刘利民披露，随着我国教育领域日趋开放，各种私立教育机构如雨后春笋般林立，华文独中所处的小环境也一样在改变，而家长的需求会是华文独中教育改革最直接而显著的动力。