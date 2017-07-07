大马网购者日渐精打细算 折价限时特卖是关键因素 国内新闻

（吉隆坡7日讯）马来西亚Shopee今日公布“大马人网购行为”的最新调查结果。调查显示，大马网购者对网上购物日渐精打细算，经过审慎考量，深思熟虑地从折价与限时特卖活动中受益。

这项消费者行为调查于2017年6月进行，是根据Shopee数据和7500名大马网购者的意见，综合得出的调查结果。

调查显示，折价与限时特卖，是左右大马网络购物决策的最关键因素。其次是免运输费，紧接着则是“最低价格保证”（购物者在另一个平台发现更低价格的回报方案）。

高达97％的受访者表示，折价、限时特卖与优惠券，是他们考虑网购的主要因素。

大马Shopee区域执行总裁何子翔说：“大马人偏爱折价和限时特卖活动，并有意在有关促销期间网上购物。从而得知，在网购中获取最大价值，已成为大马人的一种生活方式。很多用户在计划上网采购某种物品时，甚至会一天登录好几次，以获取商品的最新优惠与资讯。”

根据调查，逾46％的受访者表示，他们每天浏览Shopee 3至6次，以搜寻相关商品和比较价格。超过26％的人一天会登录超过6次，以追寻利惠交易。此外，大马人的网购高峰时段为午餐时间（中午12时至2时）以及晚餐过后（晚上9时至12时）。

18至32岁最精明

调查发现，年龄介于18至32岁的网购者最为精明，这个年龄层的购物者通常是促销与行销运动的最大参与者。年龄介于18至24岁的女性购物者，容易被时尚、保健与美容产品的促销所吸引；而25至35岁的女性购物者，则喜爱生活家居、玩具、儿童及婴儿用品。

男性喜购手机数码产品

至于手机与数码产品，则以男性购物者居先，在过去的手机促销活动中，高达60％的参与者都是男性。

再者，大马网购者在网上搜寻的首5大商品类型，分别是服装衣饰、家居与日常用品、保健与美容产品、手机与数码产品及家电用品。

受访者表示，他们通常会在一个星期内作出网上购物的决定，同时，大马人也对昂贵商品如手机和家电用品的价格更为敏感。对于昂贵商品，25%受访者愿意等上一个月时间，以搜寻更好的交易或更高的折扣。