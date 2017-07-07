【马来西亚台湾高等教育展】副教长：让留台生了解工作机会 会有更多人愿回国服务 国内新闻

（吉隆坡7日讯）教育部副部长拿督张盛闻希望，大马企业能够进行招募活动，让在台湾留学的大马毕业生了解我国的工作机会，相信会有更多毕业生愿意回马工作。

他说，本身在今年出席大马旅台同学会主办的大马学生运动会时，了解当许多旅台的大马学生还是会选择回来马来西亚工作，却不了解马来西亚的工作机会，更不晓得我国需要更多年轻的大学毕业生回马服务。

因此，他认为，若在台湾的马来西亚企业能够有招募新员工的活动，相信能够吸引更多留台生回马服务。

张盛闻今日出席台湾高等教育展开幕礼时，如是表示。

他表示，我国目前更希望在技职教育上可以跟台湾有更多的联系，因为马来西亚正处于经济良好的势头，需要良好的技职训练和教育来辅助国家经济发展需求，因此，技术职业成为教育非常重要的一部分。

台湾教育部政务次长蔡清华表示，在台湾总统蔡英文上任后所推行的新南向政策下，希望能够让更多台湾优秀的老师及学生，到新南向政策国家进行交流。

他说，在新南向政策里的人才培育部分，台湾希望不局限于招收新南向国家的学生到台湾求学，也希望让台湾的优秀师生到新南向国家交流，包括让更多的台湾华文、数学及自然科老师到我国的独中，甚至国民型中学任教。

留台联总会长陈治光表示，留台联总希望推动更多巫裔及印裔学生到台湾学习华语课程或升学，让更多不同的族群认识中华文化外，更可推动国际高等教育的交流。

台北驻马经济文化办事处代表章计平指出，今年在台湾的大马留学生共有1万6051人，比去年的1万4942人有明显地增加。

出席者包括留台联总永久名誉会长丹斯里吴德芳、署理会长洪进兴、顾问拿督李子松、刘天吉及方俊能、创会会长赖观福、世界留台校友会联谊总会总会长韩保定、侨务委员会主任秘书张良民及海外联招会主任委员苏玉龙。