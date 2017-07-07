副财长：须运用新科技 吸引年轻人务农 北马新闻

（亚罗士打6日讯）慕达农业发展局主席拿督威拉奥斯曼阿兹表示，农夫普遍上有老化的现象，因此必须运用新科技如农业无人机来激起年轻一代的兴趣，以免将来我国的稻业由外劳操作。

他表示，有大约65%的稻田农民的年龄都在60岁以上，年轻一代没兴趣接手导致农民的年龄有老化现象。

也是副财长兼尤仑区国会议员的奥斯曼阿兹在慕达农业发展局开放门户及庆祝该局47周年纪念上，这么表示。

此外，奥斯曼阿兹也在活动上推介慕达农业发展区种植的芒果品种“Cok Anan”。

他说，此芒果售价是1公斤6令吉，相比起玻州著名的香甜芒果（harum manis)，此品种芒果的价格较为廉宜，适合作成芒果糯米饭。

他表示，截至昨日，此品种芒果已经的销售量约2.9吨，即约2万令吉。

他说，此品种芒果将拥有庞大的市场，这将有助於农民增加收入。

另外，他说，慕达农业发展局给予农民的津贴从1966年每个月的91令吉提升到333令吉，贫穷水平也减少了33%。

此活动的出席者还包括慕达农业发展局董事兼巫统吉打港口区部主席拿督阿都拉哈斯南、玻州行政议员拿督巴吉里、以及慕达农业发展局副总经理再努丁等人。