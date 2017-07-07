【健康警惕】偏头痛病因是什么？

偏头痛是一种反覆发作的慢性头痛疾病。初期发作时痛楚一般属轻微，但随着日间活动的增多，痛楚逐渐加剧。典型的偏头痛是单一边头部感到痛楚，但是有接近40%的偏头痛病例中，病人可以出现两边头痛，并伴随颈部疼痛。

病因是由于病人脑部血管在扩张和收缩时释放出的化学物质，导致血管发炎或不寻常膨胀所引致。偏头痛患者每次发作的时间由数小时至数天不等，发作次数亦较反覆，视乎严重程度及诱因所影响。

◆易患偏头痛的人

偏头痛在各种头痛中属于最常见的一种，大约影响4%的儿童、6%的男性和18%的女性；在25岁至55岁的人士当中最为普遍，女性出现偏头痛的机会高出男性的约3倍，这可能与月经周期时荷尔蒙变化有关。此外，约8成病人的家族成员都曾经患上偏头痛，显示此病症与遗存基因可能有关。

◆先兆和症状

有先兆的偏头痛称为“预兆性偏头痛”，典型的偏头痛均有先兆症状的出现。所谓“先兆”，是指一种暂时性局部神经现象，它们通常会在偏头痛发作前10至30分钟内逐渐出现。这些先兆可能是在视觉上、触觉上或是行为上发生。视觉影响最为常见的先兆包括出现闪光、暗点、齿轮形状光环等。有些人甚至会失去部份视野，此情况称为“偏盲”。

至于有触觉先兆的病人，通常会感到手臂一侧出现针刺式的刺痛感，然后这种感觉会扩散至同一侧的脸部。

成年人每次头痛发作时间通常持续4至72小时，但儿童的头痛持续时间则通常少于1小时。头痛发作时，患者通常伴有恶心、呕吐、怕光，怕声、疲乏和易怒。约三分一的病人有呕吐情况；头皮敏感、刺痛现象也很常见的病征。

偏头痛的发作频率因人而异，有的人可能一生只发生几次，有的人则可能一周发作好几次，而平均水平为每个月一次。

◆有什么诱因？

偏头痛的成因未明，发作亦可能源自不同的诱发因素，包括：

●食物：如巧克力、乳制品、含咖啡因饮品和味精(MSG)。

●女性月经周期时荷尔蒙变化，偏头痛在月经来潮时更易出现。

●生活习惯例如饮食或作息不定时(睡眠过多或不足都可能诱发偏头痛)。

●外间因素例如过量体力劳动，缺乏睡眠，工作压力，天气转变。

◆如何诊断偏头痛？

头痛可以是一个讯号，告诉我们身体潜藏一些问题，甚至可能是隐疾的征兆，如脑血管疾病、脑细胞瘤、脑膜炎、中风等，亦会引致头痛。所以千万不要掉以轻心，如有持续或猛烈头痛必须及早发现及医治。

当病人已出现偏头痛症状或先兆一段颇长时间，而本身有家族病史的话，则无需再作其他检验。此时主要靠医生临床断症。若头痛是突发及表现不寻常，则可进一步利用电脑断层扫瞄(CT Scan) 或磁力共振(MRI)脑部作检查。

◆如何治疗偏头痛？

{1}药物治疗：

治疗偏头痛，分为急性止痛治疗和预防治疗。急性止痛药物应于病人发作后首两小时内服用，止痛效果最佳，但患者必须依照医生吩咐方法服用。而当病人偏头痛发作频繁，急性止痛药又无效时，医生考虑处方预防头痛药物予病人每日服用。

医生处方的急性止痛药物包括：

●Triptan (曲坦类)：平衡患者脑内化学物质。

●Ergotamine (麦觉胺类)：帮助纾张血管。

预防药物包括：

●降血压类型药物：Propranolol, Verapamil.

●抗脑痫药物(Anti-convulsant)：例如Topiramate, Valproate.

当服食急性止痛药或预防药物但偏头痛仍然发作非常频密时，患者可以考虑接受肉毒杆菌素注射。根据美国食品及药物管理局(FDA)的指引，偏头痛患者如每个月发作多于15日，并持续3个月以上，而口服药物治疗效果又不佳，便可考虑注射肉毒杆菌素。每一次疗程，病人要于额头、太阳穴、头顶，以及颈部的位置，注射低剂量的肉毒杆菌素。疗程共要注射20多支针。而每个疗程的药效能维持3个月。