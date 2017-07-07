社团局：无意吊销注册 火箭中委不合法须重选 国内新闻

（布城7日讯）社团注册局要求民主行动党为现有的中委会（CEC）进行合法与透明的重选，以便让代表们投选出新的合法并受承认的20人中委会阵容。

社团注册局总监拿督莫哈末拉津指出，当局要求行动党中委会重选，是基于现有于2013年9月29日重选出来的20人中委会阵容，在法律上是不合法的。

他说明，有关中委会重选理应是使用截至2012年12月15日的党中央代表名单，由符合资格的865个支部中2576名代表投选出来。

“只有合法及受承认的中委会成员可担任受1966年社团注册法令及行动党党章所承认的重要党职。”\

“鉴于此，社团注册局认为，行动党有必要再进行一场透明并合法的中委会重选，以让众代表们能选出合法及受承认的中委会新阵容。”

他强调，在法律上，采取重选的举措是非常重要的，因重要的党职在党内扮演极其重要的角色，有权签署委任候选人在全国大选中上阵。

莫哈末拉津是针对副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希周一的谈话作出回应；早前，数名行动党领袖也针对该党的重选课题作出表述。

莫哈末拉津表明，社团注册局将正式向行动党发出指示，以便根据1966年社团注册法令及党章进行中委会重选，以便该党的20人中委会成员是合法的并受到社团注册局的承认。

他透露，副首相在与他会面讨论此课题时已嘱咐社团注册局的任何行动，都必须符合1966年社团注册法令和行动党的党章。

“社团注册局认为行动党在法律上仍是合法的政党，至今为止，当局绝无意要吊销行动党的注册。”

阿末扎希周一造访砂拉越副首席部长拿督阿玛道格拉住处时，在记者会上促请民主行动党，停止揣测该党将被社团注册局吊销注册的课题。

他指出，注册局接获行动党秘书长林冠英的申请，以根据早前的党选成绩接纳该领导层合法担任相关职位。

他说，该局已研究此事，不仅从法律角度研究，且会维护向该局注册的任何组织的利益。

“我已与社团注册局总监讨论此事，我尚未获得解释以对行动党提出的上诉做决定。我希望行动党勿作出任何揣测，有者认为社团注册局有意吊销该党的注册。”

针对行动党被吊销注册的可能性，阿末扎希当时说，他没有推进这个局面的权力。

“这胥视现有的法律及党章而定。我认为，当行动党不遵守党条规，社团注册局可根据该党党章作出专业的决定。”

在早前，民主行动党顾问林吉祥已促请党员做好准备，应对在来届大选党可能被吊销注册及被禁用党徽的局面。

【中委会】

永久顾问：曾敏兴医生

全国代主席：陈国伟

全国副主席：M. 古拉、曹观友、阿里芬博士、张健仁、郭素沁

秘书长：林冠英

副秘书长：章瑛、倪可汉、拉马沙米

全国财政：方贵伦

全国副财政：倪可敏

全国组织秘书：陆兆福

全国副组织秘书：伍薪荣、苏健祥

全国宣传秘书：潘俭伟

全国副宣传秘书：张念群、再里尔基佐哈里

全国政治教育局主任：刘镇东

全国政治教育局副主任：巫程豪

国际与非政府事务秘书：西华古马

行动党国会领袖：林吉祥

委员：陈胜尧博士、粱金福、邓章钦、哥宾星、黄天发、埃德博西医生、约翰布莱恩