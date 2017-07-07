台空军士兵不满早餐难吃 拍照上网被记过 国际新闻

（台北7日综合电）台湾空军一名志愿役王姓士兵因不满单位内的早餐难吃，用手机将早餐拍照上网被发现，后遭记过一次，并被扣除6万元新台币（约8500令吉）考绩奖金，事件引发网民讨论。空军司令部澄清，该名王姓士兵所指责的当天早餐难吃，并非事实，至于记过原因是王姓士兵于营内违规使用智慧型手机拍照。

王姓士兵抱怨早餐难吃，经常出现香菇肉粥，配上肉松，酱瓜等罐头食物，但空军司令部澄清其所指非事实，因为早餐还有芝士蛋饼、芋香馒头、绿豆糖水等餐点。空军司令部澄清又表示，各单位伙食除兼顾菜色搭配及官兵需求外，还考量营养均衡等因素，未来仍将持续发挥巧思、精进伙食，以达照顾官兵之意。

王姓士兵遭记过惩处，空军司令部解释，军中一再宣导智慧型手机的使用规定及保密原则，该名王姓士兵于营区内违规使用智慧型手机拍照，单位是依据“国军民用通信资讯器材管理规定”，官兵使用智慧型手机应该要安装管控软件，而且营区内禁止使用手机拍照、定位打卡、WiFi热点分享及蓝牙功能等，因而依规定核予记过一次惩处，符合相关资安法规。

空军司令部强调，对王姓士兵未依规定使用智慧型手机深表遗憾，将持续加强资安规定宣导及管控作为以建立官兵正确认知，避免再发生同类个案。