甲州最大 客家人多 马接峇鲁美食飘香 大城小镇

报道/摄影:郑欣玲/部分图片由受访者提供

（马六甲7日讯）马六甲共有17个华人新村，其中马接峇鲁（Machap Baru）新村对于古城人来说并不陌生，它是州内最大的华人新村，也是客家人口聚居最多的新村，因此也有“客家村”之称。

马接峇鲁的前身是“旧马接”（Machap Lama），70年代州政府为了兴建榴梿洞葛水坝，因此把村民迁移到现在的新村地点，而旧马接如今沉浸在水坝底下。

要不是马六甲在1991年遭受大旱灾，当时榴梿洞葛水坝干涸，湖底下的景色“显现”，村内许多70年代后出生的村民，才啧啧称奇原来百年老清真寺前的梯级，可一直延伸至底下的一座桥梁，那便是旧马接的其中一部分。

全马首建组屋新村

村长戴碧源告诉《光华日报》，马接峇鲁新村占地约100英亩，房子500多间，虽然也开始面对人口老化问题，但是人口依然超过5000人。

他说，马接峇鲁新村还有一个特色，就是全马第一个建有组屋的新村，该组屋在80年代兴建，是由当地领袖和村民联合成立马接峇鲁合作社后，通过向州政府申请土地兴建，100%由村民购买，达到了当年“居者有其屋”的目标，也解决了新村房子小、人口多的拥挤情形。

他说，马接峇鲁村民90%都是客家人，并以海丰籍贯居多，早期客家人都会做擂茶，茶叶是必须品，而早在新村成立之前，客家先贤已在附近的阿依巴西种茶，村民都习惯叫它“巴西（Pasir）茶”。

“因为制作擂茶的需要，几乎家家户户都有各别种上一两棵茶树。无论如何，由于制作过程繁杂，加上年轻一代缺乏热爱，如今村民并不是每天吃擂茶，反而是一些大日子才会有。”

美食街 增加收入

由于位置处于水源区，马接峇鲁新村的发展相当受限，无法进行轻工业，只能务农或做一些小生意，诸如杂货店、餐馆、小吃类，也因为发展机会不多，许多年轻人都离开到附近的城镇或外州工作。

刚接任村长两年的戴碧源，也是马接美食街主席。他说，美食街成立一年多以来，在一些因素下如今必须重组，新面貌预计会在今年9月面市。

重组9月面市

他透露，美食街的成立，主要是让村民多一个收入来源，尤其是鼓励村内的年轻朋友在本村创业，并且尽可能延续制作客家人美食，让这些传统得以流传下去。

他透露，新的美食街将由一家策划公司管理，并移到新村对面的傅润添公园进行，以减少美食街经营期间所造成对村民的不便。

他说，重组美食街包括增设傅润添公园的灯光设备，届时管理单位也会推出各种活动供到来者参与其盛，增添其魅力和卖点。

马接峇鲁 Roti Kok始祖

马接峇鲁美食，少不了马接大包、马接Roti Kok、客家蒜米炸肉、野味等等。

拥有超过70年历史的琼源香海南传统面包厂，便是马接Roti Kok的始祖，目前由第三代的潘家民掌门，把马接这道松软可口的传统海南面包，发扬光大。

松软的传统海南面包，是在下午3时左右出炉，许多人会误解Roti Kok是由不新鲜的隔夜面包制作，但在琼源香，Roti Kok是以新鲜面包二度烘烤，成品咬起来爽脆可口，齿颊留香，这就是马接Roti Kok的特点。

至于马接大包，以哥隆伯的大包最为知名，纯手工制作，天天制作新鲜出炉。体积比一般大包大，包皮较松软，口感呈现不同，即使放到隔天蒸过还是一样松软。

除了大包，还有其他口味的菜包、梅菜包、花生包等供选择。

拿督马接 显灵救人

马接峇鲁一个新村，便有大大小小的华人神庙和佛教道场约20间，最老的是经有78年历史的谭公仙圣坛，其他的包括观音堂、聚仙亭、山内宫、玉濂宫及伯公拿督公庙等等。

不过，要说最有故事听的，莫过于拿督马接亭和马接百年清真寺。

拿督马接亭（Datuk Machap，俗称拿督公） 建于清朝光绪33年（1907年）。相传拿督马接在抵抗外敌时，被逼从马六甲逃亡到马接深山，和随从在马接落地生根，随从为去世后的拿督马接建造坟墓和建起围栏，此为拿督亭的前身。

由于拿督马接是马来人，早期村民在祭拜拿督公，是禁食猪肉一周，或前后3天不吃猪肉，到现在则拜祭的前一天不能吃猪肉。

日军侵占时期，拿督马接据说也是村民的救命恩人，其中一位是现任当地州议员拿督赖明忠的父亲赖谭保。

当时，日军进入村内后，大肆逮捕20多名被指与抗日军有联系的村民，包括当时为裁缝师的赖谭保。日军把待处决村民集中在拿督亭前的桥下，准备斩首示众，而家属纷纷跪求在拿督公前，祈求拿督马接显灵相救。

此刻，传出载送日军前往行刑的军车故障，负责执行处决任务的军官也突然闹肚痛，最后日军宣布取消行刑，20多名村民当场获释。

村民认定是拿督公显灵，并把当天农历八月十三日，当作是拿督公每年的神诞。

百年清真寺具中国风

至于马接百年清真寺，则是由村内华裔和少数印裔出资兴建的，整座建筑富有浓浓的中国风，墙壁上装饰有色彩斑斓的四季花卉，而且屋脊有向上翘的架势，和一些中国建筑相似。

该清真寺后有座石碑“哪啅建造亭宇碑记”，记载拿督亭建于清朝光绪时期，并列出凑钱兴建的华人征信录，之后为何会演变成清真寺，则无从考究。

马接百年清真寺也在多年前列入国家文物遗产。