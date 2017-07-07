看好今年国内外需求上升 调高我国GDP预测 经济新闻

（吉隆坡7日讯)私人领域的经济学家正在提升大马经济增长预测，许多人预计今年国家经济增长速度将会超过政府的预测，主要是由强劲的外需和稳健的国内需求所支撑。

今年首季大马录得5.6％的经济增长，主要是海外对用于制造智能手机和其他电子产品的电子零件需求猛增所激励。

野村新加坡东南亚高级经济学家尤本帕拉修里斯在媒体简报会中表示，下半年大马经济活动将会受到出口活动所推动，出口活动将会继续由科技领域所领导。

他说：“下半年电子行业的前景应会比较强劲，因为我们预计苹果将会推出iPhone 8，这会支持电子需求直到第3季度。”

野村将大马今年全年国内生产总值（GDP）预测修订为5.3％，高于去年同期的4.2％，以及较市场预测介于4.9％至5％为高。

该公司与其他投资银行皆提升大马经济增长预测。

在今年下半年的全球经济展望报告中，华侨银行将大马的国内生产总值预测从之前的4.2％提升至4.8％。

该银行在报告中称：“增长前景获改善消除了有需要推出进一步的刺激政策，而稳定的通货膨削弱了市场的争论，要求提高利率来应对价格的压力。”

与此同时，大马投资银行在近期的策略报告中，预计今年的GDP增长将达5％。

帕拉修里斯补充，尽管今年会有全国选举，大马的整体经济前景仍然相当积极。

促进大马经济增长的因素，包括出口和对私人消费的溢出效应。

他解释，如果选举料在年底前进行，那么今年的选举开支所带来的激励或额外支持经济增长的效应就会变得很小。

这是因为今年首季的财政赤字庞大，因此没有多大的财政空间。

因此，政府今年不太可能推出任何的财政刺激措施，因为这将会进一步扩大财政赤字。

尽管去年上半年财政赤字达到高位，主要是通过节省成本措施而不是削减发展支出去发展经济，然而这不会令人担忧，因为政府会设法实现在去年杪设定的3.1％财政赤字目标。

“首相拿督斯里纳吉也可能保持他原先推行的财政改革措施，例如消费税和津贴合理化，以避免对主权信用评级造成压力。”

帕拉修里斯补充，从外国投资者的角度来看，类似的政府联盟将会鼓励投资者前来我国投资，因为国家改革议程、基础设施支出和转型计划都不会产生重大变化，这些都将在纳吉政府下保持完整无缺。

与此同时，野村预测令吉兑美元汇价将在今年底退至4.32，但在明年底上升至4.26。

在货币政策方面，华侨银行认为，国家银行很有可能在今年余下的时间内保持3％的隔夜官方利率。