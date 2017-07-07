阿佘爆讨厌曾志伟 自揭对林峰用情最多 娱乐新闻

日前佘诗曼（阿佘）出席由小S（徐熙娣）独担大旗的中国节目《姐姐好饿第2季》，期间被问到最不喜欢的男艺人是谁时，她不客气地直指“曾志伟”而谈及曾是荧幕情侣的林峰，阿佘则坦言对他投入最多感情！

（香港7日讯）据ON.CC网报道，佘诗曼（阿佘）自1997年参选香港小姐出道之后，星路扶摇直上，每每参演的电视剧都是无线的重头戏，她的演技除了让她多次获得无线颁发“本年度我最喜爱的电视角色”、“我最喜爱的电视女角色”等奖项，在大家心目中已经肯定了她的实力和地位，是公认的“视后”。

原来阿佘除了被公认好戏之外，厨艺亦好了得，她曾在烹饪节目《美女厨房》赢了个冠军，还在烹饪真心秀《星厨驾到》拿了个冠军。在现实生活中的她也很喜欢煮菜，她不时会在社交网站上分享自己的煮菜心得，上载影片和制成品，光看照片都让人觉得很好吃，绝对是“入得厨房出得厅堂”。

真情流露

日前阿佘出席由人妻小S（徐熙娣）自结束综艺节目《康熙来了》之后，就独担大旗主理的中国开饭节目《姐姐好饿第2季》，大显身手。期间阿佘被问到“最不喜欢的男艺人是谁？”她老实不客气直指是“曾志伟！”而谈及好拍档林峰，由于两人曾是荧幕情侣，阿佘坦言对他投入最多感情！让人不得不佩服她的真情流露！