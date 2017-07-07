前蜘蛛人震惊出柜？“我是没肢体行为的GAY”

（好莱坞7日讯）据台湾自由时报报道，当21岁英国小鲜肉汤姆霍兰德（Tom Holland）确定成为新一代蜘蛛人后，大众对于前一代蜘蛛人安德鲁加菲尔德（Andrew Garfield）的关注，就直接转移到他恋情的部分，可惜他与一同演出《蜘蛛人》的女星爱玛史东（Emma Stone）已经和平分手、确定没戏唱，从情人退回好友位置，令不少粉丝大叹可惜。而安德鲁加菲尔德在与爱玛史东分手后，似乎就决定大方做自己，不只在今年金球奖上与“死侍”莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds），于全球观众面前上演了惊天动地的火辣男男激吻，现在更自爆是“GAY”，“我现在是个同性恋男子，只是没有实际的肢体行为，就是这样了”，吓坏不少人！

安德鲁加菲尔德会如此大胆公开的原因，主要是因为他在《天使在美国》剧作中，所扮演的角色正是一名被确诊罹患爱滋病的男子，他认为观看《鲁保罗变装皇后秀》这个电视节目，有助于自己准备、刻画这个角色。不过，他随后也马上澄清：“就我所知，我现在还不是个同性恋，但也许在我之后的生命中，我会‘觉醒’也不一定，我相信那一定会很美妙，而我也会好好去探索那个部分；只是现在我还是宁愿好好安静待在我的小角落，这也是同等的美好”，差点没吓死大票粉丝们，而大众也对于他这番对于同性恋的超高包容性与接受度的话狂赞不已。