传婚后难相处 舒淇冯德伦闹离婚 娱乐新闻

41岁性感女神舒淇，去年9月高调宣布跟冯德伦闪婚后，一度盛传她刻意减产造人，可惜事业刚有点成绩的冯德伦却因太忙难配合，加上两人婚后才正式一起生活，所谓相见好同住难，摩擦倍增。更有舒淇密友透露，2人如今正处分居阶段，并已草拟离婚协议书，准备日内签纸离婚。

（香港7日讯）据头条网报道，上个月舒淇突然在网上发文吐苦水，“说时容易做起来还是困难……但如果常令自己不开心那就应该分离……”，迅即被猜疑她的婚姻亮红灯。虽然事后舒淇借词推说否认，但据可靠消息指出，舒淇对婚后生活感失望，加上冯德伦不时发少爷脾气，令舒淇难以忍受，坚决要离婚。

正式成为冯太后，舒淇曾公开表示有意生小朋友，甚至考虑退休造人。为达成心愿，舒淇戒掉了20年烟瘾，完成老公冯德伦执导的动作电影《侠盗联盟》更停工拒接新戏。谁知事业终现曙光的冯德伦难配合，新婚初期更经常飞往外地开工。

婚后生活多争执

密友爆料指，冯德伦其实很疼爱老婆，可能因工作压力太大，经常不自觉发脾气，甚至试过好几天没回家，气到舒淇哭，“有时Kiki（舒淇）问多两句都会嫌烦，加上他们两个生活习惯都不同，住在一起自然多争执。”舒淇密友透露，过去两个月冯德伦一直为即将上映的新片《侠盗联盟》赶做后期，对舒淇的怨言爱理不理，还把工作压力带回家，难怪舒淇上月在网上平台忽然发文：“别把自己的情绪加诸在别人身上！哪怕是自己的亲人，没有人是当你的出气筒的。”

网上发文吐苦水

翻查纪录所见，今年2月，舒淇已在网上发文写道“只有相互尊重退让包容，当初美好的关系才能维持长长久久……但退让总是会有极限的！”大概3个小时后，舒淇贴了爱猫的照片，发了一条温和很多的内容“知常容，容乃公，公乃全，全乃天……能历久不衰才能明哲保身。”虽然未指名道姓，但也有人觉得她是跟老公冯德伦起了小风波。

草拟协议各不拖欠

相识20年又拍拖4年，舒淇与冯德伦理应很了解对方，不过密友表示，舒淇觉得和冯德伦像姐妹多过爱人，所以决定做回朋友，离婚协议书都已草拟好，各不拖欠。饱受婚姻问题困扰的舒淇，皮肤过敏情况亦愈来愈严重，为免加重病情，上月尾提出分居，而原本计划到上海电影节帮老公新戏助阵亦要因病缺席，虽然身边友人都替他们的婚姻感可惜，但舒淇明显已放下，身在意大利出席品牌活动的她，病情好转心情不错。

日前到上海打片，身为女主角的舒淇却意外缺席，婚变绘声绘影。不过，舒淇刚刚接受访问，回应：“这种只会制造是非的新闻，懒得回应。”