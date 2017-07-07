佳丽争奇斗艳 尖竹汶小姐榴莲装超吸睛 国际新闻

（曼谷7日综合电）泰国 Miss Grand 选美大赛国服展示评选活动于周三晚上火热进行，77名来自77个府治的佳丽身穿最具代表性的国服出场，每一套国服不仅蕴含泰国传统文化特色，还明显突出各个府的文化特点，其中最吸引观众眼球、呼声最高的3套国服是尖竹汶府佳丽的金色榴莲服饰、北大年府佳丽代表和平的服饰、罗勇府佳丽的马匹服饰。

根据泰国媒体新闻网报道，泰国小姐选美比赛是由泰国77府各自选出代表角逐泰国小姐的头衔，再代表泰国出国比赛。周三在曼谷举办的是初赛，各府佳丽以传统服饰或代表性服装亮相，让观众们了解她们所代表的府区。

其中，代表盛产水果的尖竹汶府小姐TAWEEPOM以“水果之王”榴莲的装扮最受到关注。精心制作的榴莲装，有着金黄色的果肉及带刺的绿皮，更显得雍容华贵、十分吸睛，最后还变身成晚礼服，也让这名21岁的佳丽顺利入围。

当天晚上，评为先选出20套最家国服候选人，之后通过网络评选的形式，让网友投票选出5套最佳国服候选人，然后再在5名候选人名单中选出最佳国服冠军。获得最佳国服冠军的佳丽将获得10万铢（约1万2600令吉）奖金。