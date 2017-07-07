新感情旧回忆 我们在一起 只要你（槟城）更好 专题

报道：康灯海

摄影：骆炜芬

槟城有很多东西已经消失，例如传统的古早味，慢慢变得商业化。例如纯朴的姓氏桥，从水上木屋变成了店面，原汁原味的东西，正在一点一滴的流失。现代人经营槟城，都是『一窝蜂』的感觉，有人做、有钱赚，大家就会跟风。然而，人们只关心收获，在贡献方面依然匮乏。

这个旅游岛，在文化上来说，她有很丰富的传统资源，她就像一个走进城市万花筒的乡下姑娘，需要适当的包装来凸显自己，但也可能因为过多的包装而栽跟头。

如果我们把槟城比喻成一个乡下姑娘，她走对方向，她会变成风韵犹存的林青霞或林凤娇，甚至可以化身成为迷倒众生的现代女神卡卡，掀起一股把内衣外穿的风潮，让大家都围绕着她。

问题是，“槟城卡卡”是否知道自己的潜质和方向？她会否迷糊而盲从？当她回到乡下时，乡亲父老会否以为卡卡穿错内衣，而递给失去贞操的她一块遮羞布？

时事“摆渡人”黄泉安国会议员、我国室内设计师梁国铭、本报副总编辑张易雄3人对于发展中的乔治市又爱又恨。张易雄是土生土长槟城人，黄泉安是半个槟城人，梁国铭则是飞象过河的柔佛人。三人行天南地北品头论足槟城的过去，现在及未来，让大家重新认识原汁原味的槟城品味是什么。

【张易雄】有故事有品牌

槟城的壁画，刚开始的时候，很旋风的样子，可是现在时间久了，开始淡下来了，有些壁画也被破坏及消失了。至于壁画作者，可能认为本身的曝光率和知名度已经很高，于是开始隐藏自己，之后才回来槟城掀起另一波的自我宣传。所以，我认为，槟城的壁画已不再是美化这个地方的一个方式。

槟城壁画如今已经过多，甚至引起交通阻塞的问题。假如一些地方如果因为画了壁画引发交通阻塞问题，根本是没有意义的。一定要有监督，否则就会变成很乱，而且也不统一。

保存传统

槟城的古迹区有很多不错的民宿，可都是各做各的，没有一个规划把它们圈起来，打造成一个槟城品牌，这点槟城做得还不是很好。如果有这个机会，我们应该往这方面下手。

槟城需要有一个品牌，才能感动人。当你有故事有品牌的时候，人家就会记得那个故事。

现代人都喜欢听故事，有故事才能感动人。槟城就恰好有这个能力说故事，可是却没人去做。例如，讲到槟城的娘惹食物，它的故事和背景一箩箩，像槟城拥有一座古色古香的娘惹博物馆，故事有，很多老娘惹也住在这里。我们应该趁她们还健在时，多采访她们，尽量把有故事的东西讲出来，好好保存下来。

太过随意

年前从北海道回来，发现日本北海道以商业结合文化艺术的”白色恋人”景点，做得很好，当地游客一定会去”白色恋人”。不管你喜不喜欢这个品牌，你一定要去，去后你会觉得很舒服。

一般旅游区，当你一下车，他们就会给你一个牌子，让你在买东西时可以得到一些回扣，而北海道的”白色恋人”却不在意你的。因为她很有信心，这个建筑物里展示了很多的日本历史精致文化。看完之后，你可以去试。试了之后，你觉得满意才买它的饼干。你一定会买，因为他的东西不只有品牌，也有故事。槟城其实可以朝向这方面去探索。

可惜的是，槟城太过随意了，说句不好听的话就是毫无章法，各自为政，变成没有方向感、没有焦点，力量也就不存在了。就像一个生一个孩子跟生10个孩子的女人身体，肯定是不一样的。

保留槟城味道

促销槟城，规划很重要。我们要有一个正确的方向找出槟城的卖点，保留一些很传统的东西，才能留住人客的心。而不是只有一夜情，第二天已经没有新鲜感，游客就不再回来了。

槟城只是一个小岛，比新加坡还小很多，我觉得规划一个城市不同区域的文化特色，是很重要的。槟城世遗区虽然规定必须保留它原汁原味的古迹建筑，但许多旧建筑跟它里面的摆设却很不相衬。

摩登的当儿，又配不上它的前身，让人觉得不上不下，很怪，很勉强。这一块东西，需要有个单位负责去审查去看，不然的话，会很四不像。

现在很多连续剧，很多新媒体在推销槟城的原汁原味，可惜的是，我们却跟旅客的心意完全相反，急着把它现代化，也没好好地去规划，如何让它保存下来。槟城的旅游业如果能够系统化、全面进行规划，将会做得更好。旅游业包括全部，包括吃喝玩乐及投资。槟城真的要靠这个行业来生存。

另一点值得注意的是，外国许多旅游区，它们在一年就已经规划好及订下1月到12月的活动，以让游客方便拿假期。

《光华日报》7年前办”世界报业大会”时，很多香港同业都来槟城。香港人很喜欢槟城的殖民风味建筑文化，很多都是香港现在所没有的，而槟城还保留着。

台湾传媒人陈文茜也说，你们应当保留槟城的味道。可是，槟城人做东西的态度依然是，我能赚钱我才做，不赚钱就不做。

【黄泉安】活化文化遗产

我在吉打出生，大学期间在槟城，毕业后就在吉隆坡工作，一呆就整20多年，2008年从政后才回来槟城居住，那时已经觉得槟城很陌生，以前的那些古早味都不见了，但她又不见得太过发达，好像处在进退维谷之间。

感觉上，槟城有些东西好像慢慢要进来，但又没到完美的一步。2008年回来之后，觉得槟城的艺术气息还是蛮有味道，当时的”北工站”，理大的”游子吟”，至少能看到一些演艺界的创作。不过，还是很片面。

机制促销

另外一点，我觉得现代人把槟城重新包装，做得太刻意，太不自然，应该随意一点。

我们如果只把焦点集中在古迹建筑物的话，是很不够的。因为建筑物只不过是槟城的其中一个遗产。其实，乔治市获得世遗地位之后，主要是要活化我们的文化遗产，这是我们必须持续加强的。

从槟州政府立场来说，一开始的时候，必须确保槟城世遗的地位不会消失，所以不能够做违反世遗条规的东西，例如建筑物。世遗区的新建筑都不能超过5层楼高。在开始的首5年，得从管制建筑物方面着手，最后变成管制得太多，忽略了很多东西。

槟城需要有一个机制来促销，把我们的文化特征放进来。你必须要有一个内容，能够做到高潮迭起，一个单位就根据你的专长来做这个东西。在这方面，负责“乔治市文化节”的Joe Sidek做得相当不错。当然，它有商业性在后面做推动力，呈现出来的却有创意和吸引力。

其实，要管理及宣传整个槟城，就像办一本杂志那样。你要有很多的内容及专栏，Joe Sidek只是其中的一个专栏罢了。我们不能只靠那个专栏来卖，我们需要很多的专栏及内容。槟州政府在这方面的机制就要去推动，首5年做硬体的东西，现在应注重在它的软体内涵了。

保持新鲜

槟城让我最留恋的，就是古早味的食物。可是，我发现槟城有很多东西已经流失，例如槟城美食方面，传统的古早味慢慢不存在了，这是很让人遗憾的。

古早味传到第二代、第三代，剩下十来家还能保持着传统的味道，已经很不错。我所说的槟城古早味，其实就是原味，可惜现在有很多已经很商业化了。

槟城很多行业因为世遗而捞得风生水起，营业额比以前好。此时，你应该把一些利润拿出来，做出一些贡献，无论在节目方面，或者提升基本设施、培训方面都好。可惜的是，槟城人很关心收获，贡献却匮乏。

此外，现代人经营槟城，给人“一窝蜂”的感觉。有人做，大家就跟着来模仿，所以说很散、没有特性，这是比较遗憾的部分。

我觉得目前只有每年七月间的“乔治市庆典”可以吸引到人家来槟城。除了因为宣传，也因为规划得好，至少还能让人保有新鲜感。

我举个例子，韩国的釜山，会尽量利用夏天来促销她的吸引力。每年的6月到9月，到访釜山的人潮比沙滩的沙还多。之后在11月份，就有国际电影节，而在9月份左右，还有烟花大会、烟花燃放比赛等。对游客来说，每年到釜山，都给人一种期待。你会到来，并会计划好你今年的行程。

槟城的新春庙会、乔治市庆典，都需要比较长的时间去进行规划，才能在每一年都让人有惊喜，保持新鲜感。

【梁国铭】新旧文化冲突

槟城向来给整个国际的形象是一个很休闲的度假及退休的好地方。可是，当你很刻意的去把它进行美化，她整个的感觉会变成很刻意，然后就有很多不自然的东西跑出来。

我对槟城的第一个印象，是小学毕业旅行来到槟城时，坐在海风吹的新关仔角海堤上，感受海浪拍岸的景象。如今已没有这样的感觉，可能是已经填土发展，完全没有了这样的东西。

我把槟城切成4片，一个是乔治市古迹区，然后是已经城市化后的新关仔角，在那边好像感觉到你已经在外国的样子。另外一边就是峇都丁宜海岸线，觉得她还有保留以前槟城的味道。可能它是海边，也没多大的发展，只是多了很多酒店。

另外就是峇央峇鲁机场那一边。但我觉得它也因为过度发展而失去原来的郊区味道了。我觉得这些发展都很刻意，特别是过度促销古迹。

槟城的发展，应该把这4个地区都圈起来，它们目前都是各自发展。例如新关仔角那边目前是满满高楼大厦，一点以前的槟城风味都没有了。就算是旧关仔角的小贩中心，你也是觉得都是游客的地方。

注重包装

古迹这个东西，全世界都在卖着，槟城不应该过度促销这些东西。目前真正的市场是New Genaration one，我们应该卖的是年轻人市场的东西。

我们必须想办法吸引年轻人来槟城玩，我们的旅客已经老化，老化的旅客是不花钱的，所以槟城原味的东西需要重现。

很开心的是，在槟城古迹区，可以看到一些由年轻人经营的充满怀旧味道气息的咖啡店。可是我们要设法保留这些东西不变成太商业化。

槟城需要重新包装。包装对任何一个城市都是必要的。可是我觉得槟城还不注重包装。当你讲到包装，就会接触到品牌。槟城的品牌还不是很鲜明，我觉得应该鲜明化。

我举出一个例子，包装包的很好的就是E&O酒店。老酒店的原貌还在，它的酒店员工服饰、咖啡厅及古董升降机都还保留。问题是E&O在近年多盖了一座新式建筑，把旧的东西完全搬空了。以前我们想去吃一顿酒店的晚餐或下午茶，就会想到旧E&O的咖啡厅和餐厅的古色古香样子，可是这些设备都已经换去新的酒店建筑。

还好有时候我们去E&O酒店开会的时候，还可以看到夕阳及四脚蛇跑出来，我还是觉得，这些情景很快也会没有了。

话说回来，一个城市的繁华，其实很依赖商业活动。槟城需要一个平衡点。一个城市，如果没有商业利益的诱惑，人家不会去追的。

软体方面来说，槟州政府应该有个智囊团。这个智囊团不能够一面倒，它需要包含很多不同的内容，包括商业、财经、文化和设计等各种各样的领域，把一年12个月的计划都定下来。

我们也要有一个检讨，例如之前槟城的机场有很多直飞的班机，如今有几趟直飞国家的班机已经取消。我们必须检讨为什么？我们也发现很多香港旅客是因为连续剧的热潮而来，我们也要想，过后要怎样去维持，继续吸引游客来槟城。

现在你去走槟城姓氏桥，会发现已经没有以前的那种风味。那里全是商店，整座姓氏桥人家开始在卖磁铁、练习簿等旅游纪念品。

我不是说它丑化槟城，但如果继续下去，原本觉得很有新鲜感的旅客，他日再回来，发现还是一样的东西，而那些水上木屋已慢慢变成槟城店面，姓氏桥的原汁原味消失了，也就变得没有价值了。

我觉得很多槟城的建筑及文化，都应该做一个口述历史的记录保留下来。比如说，这座旧建筑物的前身做过什么东西？这个世界上，每个人去到什么地方都要听故事。来到槟城的话，我们有多少个故事可以告诉人家？可惜很少，只是东西好吃而已。

即使好吃好玩，也必须根据带你去的那个人或导游的专业良心。我问一些槟城导游：你们带游客去的地方，主要的条件是什么？他们不假思索回答：只要不塞车，只要好停车，就可以了。

管理系统

问他们那里的东西好不好吃？他们的回答是“游客也不懂得什么东西好吃，只要是炒粿条就可以啦……”槟城的很多文化会因为这样而流失掉。我们需要一个具有公信力的指南，以免让游客觉得货不对办。

马来西亚是个很独特的多元种族及多元文化国家，可多元种族也是一个大问题，有太多的东西必须小心翼翼和忌讳。比如说啤酒，一些族群不允许接触，一些事情会因为这些限制和禁忌而被耽误了。

其实我觉得，不管你喜欢与否，槟城的清明节也是个很丰盛的节日。我们可以把这些传统节日及现代化的东西结合起来，规划成可能一个月一个庆典活动。不然，一些东西挤在一起，有的时候完全没有东西，就会出现冷场。所以说，规划、管理及系统化去进行是很重要的。

我曾经跟槟城一个购物广场策划槟城怀旧系列，我把整个70年代的槟城气息给搬进去。过程中，我发现要寻找原汁原味的东西很难，必须花很多钱去找那个年代的门窗、纸袋、罐头等东西，全部东西是原汁原味的。可是我只能够做的是那小小4000方尺的东西。如果说真正要把整个槟城保留，你要怎样保留呢？