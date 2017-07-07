做了一场世外桃源的梦 日本九州走一回 悠游

报道/吴婉华

〔特别鸣谢〕

日本国家旅游局（JNTO）

网站：www.jnto.org.my

相比于东京，大坂的繁华，京都的优雅，走过九州鹿儿岛，宫崎，熊本，福冈，才发现九州丰富的大自然景点，令人惊叹。。。

6 月初， 秋末，廿多度的天气凉爽宜人，光华日报代表应日本国家旅游局之邀，飞往大坂国际机场，再坐巴士到伊丹内陆机场转飞鹿儿岛。下了机沿着美丽海岸线前进，旧称“萨摩国”的鹿儿岛让人感觉的是一处有历史内涵，也包含着美食，火山口，山峦、茶园，河川的世外桃源。



第一站，我们到了江户时代鹿儿岛城下的中心地区，参观了岛津家族第19 代藩主岛津光久建筑的别墅仙严园，除了四季变迁之景的庭园，六百多种植物，再加上大世家独有的仪式活动，启开了我们对这座武士之乡的初步了解。如果你对历史有兴趣，自12 世纪开始统领鹿儿岛的岛津氏家族，是一页页精彩的故事。

我们在仙岩园吃了碗萨摩拉面，黑豚（黑猪）拉面，浓郁黏稠汤底，就像导游假屋宏子说的，日本人吃面非得吃得啧啧声，才算过瘾。听说鹿儿岛美食堪称“霸道”，我们期待着……

九州最大的火山口湖 — 体验沙蒸温泉浴

当晚落宿于指宿白水馆，一家放松心灵的日式风格酒店，第一次体验到榻榻米睡房，走出天台是蔚蓝的海面。白水馆的庭园设计有日式风格的优雅，我们穿着酒店提供的和服，走入庭园，欣赏这凝集日式美感的酒店设计，和挂着萨摩历代名人图像的走廊。酒店内的萨摩传承馆，历史文物收藏丰富，让我们充分的了解萨摩历史。

指宿天然砂蒸温泉，是世界罕有。“砂蒸“是把身体埋在土里，借助沙子的重量和温泉的高温，使到身体血液流通，把体内废物质排出，10至15 分钟后大汗淋漓，冲洗后，再到酒店泡温泉，整个过程非常放松，舒畅。

晚餐在日式厢房，落地窗外是是松树庭院，细细品赏了八道丰盛的晚餐，心情就如进门时一口饮尽的迎宾梅酒，甜美喜悦。

随处可见温泉浴场

鹿儿岛有270 个泉眼，随处可见钱汤（公众浴场）是温泉，除了大浴场，还有三温暖，气泡浴，急流浴，成人大约390 圆（约16 令吉），小孩大约6 令吉。

鹿儿岛交通：

从国外直飞鹿儿岛，有来自首尔、上海、台湾和香港的直达航班，只需90－180分钟。另外，除了每天往返23个航班的羽田机场之外，也可以搭乘JR的九州新干线列车，从博多（福冈县）到鹿儿岛中央站之间只需不到90分钟。从新大坂发车的直达列车只需4个多小时即可到达。

购物血拼的好地方 — 福冈

来到福冈，就如从大自然里来到了繁华大城市，落差非常大。当然福冈景点非常多，由于时间有限，我们只能游览九州最热闹的城市─天神，博多运河城和栉田神社一带。这里有多家大型的百货公司，还有很长的天神地下街，好多好吃好逛好卖的物品都很吸睛。

到这里一定要体验一下当地特有的屋台（路边摊）， 我们去了Canal City附近的屋台街朝圣，但反而在导游介绍的天神地下街站附近的喜柳屋台（路边摊），吃出惊喜来，一道最看似做的简单的明太子饼，一咬入口，美味得令人拍案叫绝，其他几道小食，烧烤肉，鸡蛋皮包高丽菜丝鸡肉块等，还真好吃。

高千穗峡

来到高千穗峡，大雨临盆，我们干脆停歇吃了碗清汤荞麦面，感觉很开胃。雨歇后，步入高千穗峡，两侧峭壁，景色壮丽，令人庆幸没被大雨误了行程。如果乘船游河，就能在船上仰望瀑布、感受到17公尺的险峻落差。

从熊本可以搭公共交通工具当天来回，如果到九州赏枫 ，宫崎高千穗峡也是著名地点。

云雾缭绕的雾岛

据说在众神统治世界的神话时代，神仙从天界望下来，雾岛就像是飘浮在云雾上的小岛，因此而取名。从鹿儿岛指宿到雾岛大约三个半小时车程，途中我们游览了明览茶园，沿路古老森林，景色非常美，感觉车子往高攀进，虽已近初夏，却觉有点寒冷。

到了雾岛一家”烧肉厨房胁元”的烧烤店，我们分别叫了黑猪和黑牛肉，随着烧烤时的滋滋声，烧烤时香味四溢， 夹了一片肉，细嫩柔软，入口即化，黑牛黑猪的肉片美味得无可挑剔。

原来，鹿儿岛出名“黑文化”，黑猪的饲养材料是由鹿儿岛特产萨摩甘薯，和黑毛牛一样，只用安全饲料，再加上空气好，水质清净，所以成了品牌。

在雾岛神宫，我们随着导游假屋宏子漫步林间，她先生的父母曾住在森林间。当年她夫妻俩带着年幼孩子要步行很远才能抵达老家，但那段纯朴和有亲情的生活，却是深刻温暖的回忆。

雾岛交通：

乘坐JR日丰本线特快从鹿儿岛中央车站至雾岛神宫约50分钟。

水前寺成趣园

踏足水前寺成趣园，感觉就像一幅立体的画，横看成岭，侧成峰。第一眼先注意到的一定是“富士山”。 那几乎是完全对称的圆锥形完全体现了日本人的精细，小桥、池塘、修剪得别致的盆栽，一步一景，勾画出雅致冷幽的独特景观。

久留米

九州的拉面，如博多、久留米、熊本等有其名气。我们在熊本到福岗途中的久留米一家拉面店，吃了一碗约马币20令吉的牛蒡乌冬面，天妇罗牛蒡炸得香脆， 柴鱼片，葱花，难怪有人说，在日本吃的食物，都是美味。

熊本城

熊本城的吉祥物─萌呆的熊本熊部长，肥肥圆圆形象鲜明，但令我印象深刻的反而是经历地震后重建的精神。与大坂城、名古屋城合称为日本的三大名城的熊本城，去年地震后城墙崩塌，但建筑主体还是稳固。

据说当年熊本城的城主加藤清正花了7年建造此城，可以说是他高超的城堡设计技术，让熊本城免于年久颓圯，而且一次次挺过地震。

日本司机很热心的用日语向我们讲解，我们一知半解，但举目所见的是日本人守护历史文物的毅力和细心，崩塌下来的石头都是用编号记录，然后再根据原状一块块砌建。日本人的精细和认真无时无刻在生活中展现。