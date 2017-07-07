年轻人结缘 咖啡传承 吃货｜厨趣

报道：李毓琪

摄影：董坤铭

当咖啡从次文化晋升主流，定位更有层次。有人当它是日常的饮品，有人喜爱因它而存在的空间，亦有人发愿一辈子与它相伴。

在槟岛Island Plaza，一群年轻人因咖啡结缘获得长辈无私教导，透过学习、经营，渐渐把一场梦结成丰厚的果实……

5人团队各有专长

“这是传承的意思。”负责人林于慧指着A字上头两颗星星，用温柔的声线耐性对我解释。“前面，高高挂在上空的意指长辈在前方领路；后面，从平地升起的就是年轻一辈的我们。”

对她来说，进入餐饮圈子，并在花样年华阶段支撑一间咖啡馆的事业，既是运气，也是一条顺其自然的历程。“念书时期选择到喜欢的Cafe兼职，大学实习亦在Cafe完成。毕业后，我没有多加思索，立刻将兼职转为全职。”

老板之一Jacky跟大伙儿亦师亦友，关系亲密，他毫无保留地传授经验，是整支团队背后的灵魂人物。“工作时侯，Jacky指导我们应该学习和努力的方向，私下，他像父亲一般照顾我们。”如今，Jacky慢慢退居幕后，他衷心期盼一杯优秀咖啡的价值可以代代传承，延续一种生活态度。

团队集结擅长料理、咖啡、甜点、管理的专才，最重要个个年轻肯拚，充满毅力。“我们5人在餐饮的各个领域皆有专长。”“经营餐饮不易，咖啡知识十分广泛！但我们有热忱，尽力想要了解更多。”

这家在Island Plaza 底楼的咖啡馆，营业时间很长，周一至周四：早晨8时至凌晨12时，而周五至周日，则延长至凌晨1时。创业不同打工，长时间留守店里难道不会厌倦？“我已经将工作融入生活。”她笑，语调坚定，让人不由得联想起那颗缓缓升起的星星。

Caffe Latte

以双份浓缩咖啡制成的拿铁，比之其他咖啡馆较为浓郁，牛奶打得绵密细滑，温度恰好，

Ice Doicetto

店内主打的招牌冰饮，趋向泰式风格，以香甜炼奶平衡咖啡的浓苦，沁凉顺口，广受大众欢迎。

泰国高山区咖啡豆

Be Angel Speciality Coffee售卖的咖啡品种，称作“Peaberry”，外形看似细小浑圆，没有缺口。据说，Peaberry来自泰国高山区，统共需要过滤5次，挑选纯净而不具瑕疵的豆子，产量也只达到咖啡种植的5%，限量又限定。

“客人新来乍到，听到咖啡豆子源自泰国，多数都会心生质疑。”于慧坦诚，罕见的咖啡品种曾经为生意带来一定的挑战，但团队对自家咖啡拥有十足把握，免费赠送客人品尝，至今成功积累许多常客。

Dobio Espresso

浓缩咖啡色泽红褐，漂浮着点点虎斑纹路，成功表现出咖啡完美萃取的状态。

“你现在喝的Espresso，口味偏酸，其实是Peaberry的本质。”在她的解说下，我尝试用舌尖细心品味，真切感受咖啡在苦酸中蕴藏着的馥郁花果风味。

Blueberry cheese cake

清新蓝莓芝士蛋糕，甜度不高，每口都吃出天然芝士的奶香，推荐！此外，盛装蛋糕的石砖碟子预先置于冰箱，减低蛋糕因温度差异所受的影响，尽显团队用心。

常客盛赞蛋糕美味

恰巧碰见上回来访咖啡馆打过照面的女孩，趋前询问，方知女孩姓名李嘉林，仍是学生。“我喜欢这儿的情调，估计每星期来4或5次吧！他们服务好，相处起来宛如朋友。”

嘉林盛赞店里卖的芝士蛋糕，称自己初次造访试过一人独享2块，回味无穷，完全不会发腻。饮料方面，嘉林本身钟爱抹茶拿铁，近来则迷恋带有橙皮香气的香料拿铁。“当然，拉花非常美丽也是另一层致命吸引力，他们说自己偷偷放了“爱心”在里面！”

对我，印象深刻的是Be Angel Speciality Coffee对“品牌”的悉心经营。譬如，他们细心绘制的招牌Logo，清晰表达传承精神，释放豆子灵魂的深层意义。而专属定做的双层隔热咖啡杯、滤茶杯、冷饮塑料杯…….，甚至预备放入咖啡余渣的小麻布袋供客人随意拿取，早已呈现出一个专业品牌的营运格局。