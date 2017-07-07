生基风水的疑惑 好风水

文：许鸿方

生基风水是一种采取比较主动的方式以获得天地之气来补益人体的精、气、神，以帮助增强运势，从而达到延寿、治病、催官、催财、催丁、旺贵气等目的之方法。

在2017年里，世界各国以及各领域里多纷争、战斗、挑战与改变不断。然而属于带有比较积极性质的华人传统理念上来看，此年仍然是个吉祥如意的大好年，人人期盼否极泰来、冬去春来、生机处处。这是因为农历的2017年拥有两个立春日，即落在农历2017丁酉年正月初七日，以及十二月十九日，因此被称为“双春年”。

再加上此年是润年即共有13个月、384天、两个农历的六月，因此是个如意吉祥的大好年。在此年双春兼润年里，华人传统上认为可以刻意地进行或启动新的事务，可以催动双倍的吉气，并由此年里开拓新的生机，开启人生更美好、新的一页！无论是否是由于商家的炒作下的效应，在此年里有许多人恋人订婚、共结连理、怀孕生子、搬家迁移、新公司开业、为家中父母长辈买金首饰品等。甚至也有老人家在此年里为自己添寿衣、买寿木（棺木）祈求在此年里开始得到更多的大好意头以添寿、增福更带来贵气！

也有不少人留意到在此年里，有许多人为家中长辈或自己进行“生基风水”的计划。然而对生基风水的慨念与理解，有不少人仍然带有不同程度的疑惑，甚至一些人认为这是“魔鬼计划”，其目的是使用邪灵来为自己或家人带来各种未来的短期利益，最终有可能会折福。

由于一般在电视、电影或小说杂志里有关“生基风水”的描绘或呈现，往往不够透彻，再加上编剧或导演往往为了增强观众的感官，常常制造出许多神秘性的戏剧效果，因此更容易令人感到混淆甚至在心里对此课题带有恐惧感！

遇上个风水庸师 或带来反效果

有人说不可尝试或“玩”生基风水，因为如果遇人不淑，遇上个风水“庸师”，或者没有明师指点与协助下贸贸然进行生基风水的打造，极可能会带来难以回头之反效果！因此大家对生基风水又爱又有无数的遐想与禁忌。

其实生基或“种生基”的话题是在当年香港的亿万富婆“小甜甜”龚如心的世纪争产案，被媒体大事报道与渲染后，令有关风水布局丶风水遗嘱，以至通过“种生基”的改运法术等，成为香港以及马新华人茶余饭后的热门话题。然而此个案也令人对风水的效应带来两极化的看法。

增强个人与家人运势

生基风水法门其实是属于正宗的风水实践精要，这是为仍然活着的人打造生坟或寿坟。在通过正当与准确的好风水处理方式，以期达到增强个人与家族人运势的至高风水实践管道。

生基风水是建立在提升个人“生命的根基”，意思是生人当死人办，运用风水的效应，以生人身体的头发、指甲、衣物等，连同生辰八字置入寿坟里，以达到转运增运补运的最终目的。

生基风水是一种采取比较主动的方式以获得天地之气来补益人体的精、气、神，以帮助增强运势，从而达到延寿、治病、催官、催财、催丁、旺贵气等目的之方法。

在古时候许多帝王将相、富豪名家等都曾通过此风水秘法为自己打造寿坟、生基。比如说秦始皇在一统六国、登基后，即马上为自己打造皇陵，即“生基风水”，希望前无古人的他能够将秦朝延续到千秋万世。当然任何皇帝甚至是市井小人，其人生中的成与败，也会被其他的因数影响并带来高与低的变化！

人的成功主要受到三大因素的影响，即百分之30的努力、百分之40的先天个人性格、聪明度、积极度（君不见有人天生勤奋或怠惰）；以及百分之30 的后天条件，其中包括在不同的时间（年龄）、空间（环境、风水）、当下所接触的人事物并被其影响，带来了成与败即后天运势的高或低的效应。

因此风水是将后天的运势提升，以期把个人努力变得更加有效性，能够达到“做少少、拿多多”即事半功倍的良好效果。然而阳宅风水的效益其实是带来百分之30 的成效，因此有许多人希望通过阴宅（祖先）风水来为自己与家族人提升长远的运势。

由于祖先的风水改造牵涉到家族里的无数人，一些人由于各种原因无法与家族人达到共识以一齐改造祖先的阴宅风水，因此为了减少麻烦，所以转而为自己打造个人的生基了。

除了必须有风水明师指点生基的打造外，其实更重要的是必须建立在风水条件上好的福地，才能带来好风水的效应。唯有在真正的风水明师高手的助力下，微秒调整墓碑方向，以及更重要的是出水口准确与正确，才能真正带来生基风水的神奇效果，旺财旺丁与催动贵气！