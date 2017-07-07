侦破偷窃燕窝集团 警逮5男子助查 北马新闻

（双溪大年6日讯）铅区警方侦破一个偷窃燕窝集团，逮捕4名华裔男子及1名巫裔男子助查，起获大批干案工具及2辆汽车与1辆摩托车。

铅区警区主任哈林丁副警监指出，警方是在获得公众的情报后，在嫌犯干案的地点把他们一网打尽，并起获约700克重，未及带走的偷窃毛燕。

哈林丁是于周四下午在铅警方总部召开的新闻发布会上披露这项消息。

他说，这5名年龄介于28岁至48岁的男子，是于7月1日落网，并被延扣4天助查，在今日延扣期满后，再度延扣3天至7月8日。警方将援引刑事法典第457条文调查此案。这5名男子都是吸毒者，其中4名拥有多项犯罪记录。

他表示，上述燕窝偷窃案是于7月1日清晨7时25分，在铅县的甘榜鲁阿发生。警方人员接获可靠情报后，拉队前往案发地点，即一座高5层楼的燕屋展开行动。5名燕窝贼见行径败露，弃了所偷窃的燕窝、干案工具、1辆汽车及1辆摩托车逃之夭夭。

他说，贼匪在11时左右，开着另一辆汽车折返事发原地，以取回他们之前留下的汽车及摩托车，而被埋伏在该处的警方人员一网成擒，并把涉案的2辆汽车及1辆摩托车全部扣留。

他指出，经过尿检显示这5名嫌犯都是吸毒者。这5人都不是本地人士，其中48岁、37岁、28岁及31岁的华裔男子分别来自大山脚、巴东仑武、双溪大年丽雅再也花园及巴东仑武。38岁的巫裔男子则来自吉中美农。

他也披露，其中28岁的华裔嫌犯相信也是燕窝贼赃买主，收购燕窝后供应槟城市场。而这些经验丰富的燕窝贼，专门向品质良好的A级燕窝下手，因为这种等级的毛燕，价格可达到每公斤1500令吉至2000令吉。

另一方面，他指出，在去年里，铅区共发生4起燕屋偷窃燕窝案件，涉及的燕窝价格2万3000令吉；而在今年的首半年内，就已发生了4起同样案件，涉及的燕窝价格达到3万5000令吉。

他也规劝燕屋业主要加强燕屋的保安措施，除了装置闭路电视系统之外，也要加上围篱，以免窃贼有机可乘。