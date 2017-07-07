方天兴：商家欠消费税禁出国 关税局应先调查清楚 国内新闻

（怡保6日讯）拖欠消费税商家被禁止出国！

华总总会长丹斯里方天兴揭露，关税局在毫无预警的情况下，最近冒然冻结或禁止被怀疑拖欠消费税的商家出国。

他接获一家注册公司投诉指，公司本身并没有涉及指定数额的交易，却被关税局以“拖欠某大数额消费税”为由，发出冻结有关商家出国的禁令，令到当事人突然之间无法出国。

“不过，在当事人查询追究，以及经过交涉之下，当局也发觉纯属一场误会，并答应撤消有关冻结令。”

方天兴周三晚为霹雳中华大会堂新届理事会主持宣誓就职仪式致词时，揭露有关事件。

他表示，关税局应该对这些被列为怀疑名单内的商家先展开调查，做出提醒和警告，在当事人受到照会，知情而不理会或顽固不灵不解决问题之后，才考虑采取诸如禁止出国或控上法庭的严厉对付行动，而不是在没有经过调查或是预警的情况下，对这些商家采取冻结出国的行动。

他说，在追税的过程必须要强化和透明化本身的作业程序，让商家人民也应时充分了解和掌握本身的实际情况，通过协商解决问题，这才是上策。

他也指出，消费税实施以来，不断引发许多混淆和争议，包括政府迟回扣，计算方式以及最近准备落实的追踪软件系统等。

华总大厦需特别装修

谈到耗资9000万令吉的华总大厦，他说，由于这座大厦需要特别装修，因此，所筹得的兴建款项还差一点。

他透露，今年底大厦内的博物馆及容纳500人的讲堂可以顺利完成。

蔡文玉：霹华堂沟通华社政府

较早时，霹雳中华大会堂会长拿督蔡文玉指出，作为霹州内最高的华人文化最高机构，会扮演华社与政府沟通与交流的桥梁，进而解决各项的民生问题。

他说，今年经济处在低潮，因此，政府方面必须极力于吸引外资，以减少年青人外流的情况。