登记局全国36个印制中心 大马卡发放时间缩短 北马新闻

（槟城6日讯）国民登记局选择在全国36个中心印制大马卡，这让半岛大马卡发放从过去的10个工作天缩短为5个工作天，东马则从30天缩短为7个工作天。

国民登记局总监拿督莫哈末耶兹指出，36个中心将为157个分局提供服务，在槟州就有两个拥有印制大马卡机器的中心，分别在乔治市及柏淡登记局中心，这两个中心将为峇映峇鲁、浮罗山背、大山脚、北海及爪夷分局提供服务，每台机器每天可印制250张大马卡。

他表示，随着这项新措施落实，当局将检讨缩短临时大马卡的有效期，或许从现有3个月缩短为一个月或两周。他披露，过去按时前往索取大马卡的公众一般只占申请者的20至30%，而临时大马卡失效后才前往领取大马卡者将罚款10令吉，至于槟州的申请者一般都在时限内领取所申请的大马卡。

他说，当局加快大马卡的领取程序，希望公众也能在时限内前往领取，否则将失去提高效率的意义。这项新措施也将减少通过快邮传递大马卡的开销，因为过去只在布城印制，今天可在各州中心印制，将从中减少相关的开销。

破获662宗伪造大马卡

我国在2014年至今共破获662宗伪造大马卡事件，而涉及者皆在被控上法庭后被遣送回国。

莫哈莫耶兹披露，2014年有113人被检举，2015年有93人，2016年有294人，至于今年目前有162人，这些人皆被发现持伪造大马卡而被当局查办。他表示，在新大马卡面世后，有关人士已无法再盗用他人资料，现有伪造大马卡一般都是自行印制，很容易识别。

2华裔印尼媳妇获公民权

两名华裔印尼媳妇，申请10年我国公民权后，终于获得一卡在手！

莫哈末耶兹在新措施推介仪式后，也在乔治市及新港(峇映峇鲁）分局颁发各类证书予申请者，这包括大马卡、孩童大马卡、公民权，结婚证书及领养证书等。两名从印尼绵兰嫁来槟城逾10年的家庭主妇林翠虹(42岁)及陈丽甜(40岁)，高兴的接过大马卡，从此成为大马一分子。

已育有3名子女的林翠虹是于14年前嫁来槟城，在10年前就开始申请公民权，直至两年前获得红身份证，而今天终获得公民权。

陈丽甜则在19年前嫁来槟城，她也是在10年前开始申请公民权，也一样在两年前获得红身份证，今天领取成为大马国民的大马卡。她们受访时表示，她们是先向印尼领事馆表明放弃印尼国籍，然后再申请大马护照。过去每隔一段时期，她们必须去更新居留证。