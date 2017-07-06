旅居英国杨献光回马 寻失散四姐杨二妹 国内新闻

（怡保6日讯）母亲为了寻回从小送人领养的女儿， 四处打听消息时发生车祸亡。一位旅居英国多年的华裔男子特地回国寻求霹雳州行动党的协助，寻找失联超过60年被领养的姐姐，让5位兄弟姐妹能够早日团圆，以圆了母亲生前的遗愿。

该名男子杨献光（69岁）在记者会上回忆起41年前，在生时的母亲梁有在寻找这位失联的姐姐杨二妹，不幸在怡保发生交通意外身亡的伤心事，一时不禁双眼通红。

杨献光在72岁哥哥杨德陪同下，周四在霹雳州行动党总部召开新闻发布会，在场者包括行动党霹雳州公共投诉局主任周锦欢。他说，他是听大姐提起，在1946年出世的杨二妹是在他2岁时送给别户人家领养。

他表示，母亲生前即是在70年代很努力的四处打听消息想要找回送人领养的女儿，而在1976年不幸在怡保发生车祸离世。

杨献光是5位兄弟姐妹中的老幺，大哥是杨金年约77岁、大姐杨美玲75岁，而杨二妹今年应该是73岁。

他相信失散多年的姐姐还健在，而他从大姐口中获知，当年这位姐姐是被金宝双溪古月一户华裔人家领养。

他说，早期父亲及母亲是矿工，居住在务边的拉湾古打，至于其姐姐为何被领养则不知情，无论如何希望能够通过报章寻回排行第四的姐姐，让5位兄弟姐妹能够团聚。他表示，兄弟姐妹曾联络当时介绍领养的王姓人家，但是介绍人已经离世，以致四姐的音讯全无。

周锦欢指出，该党会把早期5位兄弟姐妹与其母亲合影的相片放上脸书，希望能够找回失散的杨二妹。

他说，知悉杨二妹下落或其后裔的公众人士可以联络霹雳州行动党，电话是2531532。