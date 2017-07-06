【健康新知】 揭密10大 夺命喝水恶习 元气｜活力

别看喝水是件小事，喝不对也会带来大麻烦。睡前不喝水小心脑血栓！揭密10大夺命喝水恶习，你必须知道！

1.自来水一烧开就喝

喝白开水是种好习惯，但是你知道吗？水不能一烧开就喝。因为我们的自来水都经过氯化消毒，其中氯与水中残留的有机物结合，会产生卤代烃、氯仿等多种致癌化合物。烧水时，不妨采取3步走：

首先将自来水接出来后先放置一会再烧；水快开时把壶盖打开；最后，水开后等3分钟再熄火，就能让水里的氯含量降至安全饮用标准，是真正的“开水”。

2.饮水机从不洗

桶装水和饮水机无论在家庭还是办公、公共场所都已非常普遍，你有没有想过，用的饮水机自从放在那儿就再也没“洗过澡”。

饮水机看似让人喝上好品质的水，实则“2次污染”很严重。

每当打开饮水机龙头时，听到“咕噜”的声音，桶里翻出一串气泡，这就是有空气进入，灰尘及微生物就会被带入。

桶装饮水机内的冷热水胆3个月不洗就会大量繁殖细菌，如大肠杆菌、葡萄球菌等。

所以，最好一月清洁一次，热天2周清洁一次。办公室的饮水机因为使用频繁，更得勤加清洗。

3.喝千滚水

现在用电热水壶的家庭越来越多，很多人烧的水一次喝不完，过一会儿又重复烧开。这种千滚水最好别喝。水烧开尽量当次喝完，别反覆加热。很多人担忧饮水机中的水是不是千滚水，因材料限制，饮水机中水的最高温度一般为90摄氏度左右，达不到沸腾的状态，不是千滚水。

但桶装水的最佳饮用时间是出厂后1—15天，一旦超过15天，水中的细菌过多，就不宜再饮用。

4.不渴不喝水

7成人都是发觉渴了才喝水。殊不知当你感到口渴的时候，你的身体至少已经流失了1%的水分。喝水不是为了解渴，而是让其参与新陈代谢，被人体吸收，长时间缺水会增加血液的黏稠度，诱发心脑血管疾病。同时，越不注意喝水，喝水的欲望就会越低，人就会变得越来越“干旱”。所以，不管渴不渴都要及时补水。

外出时手里带上一瓶水，随时喝一口；办公室或家里多放上几个水杯，见缝插针，有机会就喝。

5.爱喝瓶装水

携带方便、开盖能喝的瓶装水所使用的聚酯瓶往往含有可能导致人体慢性中毒的物质，尤其是当瓶子在高温环境中，或开启后没及时喝掉，有害物质会渗入水中，危害健康。因此，瓶装水一定不能受热或暴晒。很多人喜欢在车里放一箱水，这是不对的。尤其热天，后备箱温度非常高，容易让有害物质进入水中。最好的办法是买个质量好的水壶自己带水，安全又环保。

6.每天喝不够6杯水

上班一族常常会因工作关系疏忽了喝水，长此下去，膀胱和肾都会受损害。在温和气候条件下生活的、轻体力活动的成年人，建议每天最少饮水1200毫升，大约6杯的量。如果活动量大，出汗多，则相应增加喝水量，及时补水。有人会问，之前一直说每天喝水不少于2000毫升也就是8杯水，为什么现在只有1200毫升？

其实，2000毫升是指人一天需要的水分总量，果蔬里含有大量水分，连主食、肉里都有，人体需要的水，很大一部分来自于食物中。

6杯是最低限的量，有些人则需要喝得更多。比如烦躁的人多喝水能舒缓心情，肥胖的人多喝水能保持体重，运动后、洗澡后也都要及时补充水分。

7.不按体质喝水、饮料代水

白开水没味，还是喝饮料吧。很多孩子每天可乐、果味饮料不离手，用饮料代水，无异于花钱买身病。不但起不到给身体补水的作用，还会降低食欲，影响消化和吸收。如果一定要喝有味儿的水，也要根据自身体质，适当改善。比如——便秘的人可以喝点蜂蜜水或者果蔬汁，能够促进肠道蠕动；胃寒的人要少喝性寒的绿茶、凉茶、果汁，多喝暖胃的红茶、姜糖水。

8.晨起不喝水

早上起来的第一杯水是真正意义上的救命水，中老年人更应该注意。人体经过一夜代谢之后，身体的所有垃圾都需要洗刷一下。饮用一杯水可降低血液黏度，增加循环血容量。早晨这杯水最好选以下3种：

{1}清澈的水，白开水、矿泉水皆可，能够降低人体血液黏稠度。

{2}淡柠檬水，柠檬酸能够提升早晨的食欲。

{3}温的淡盐水，它对便秘的人非常有益。

9.吃咸了不马上补水

吃太咸会导致高血压，也可导致唾液分泌减少、口腔黏膜水肿等。如果吃咸了，首先要做的就是多喝水，最好是纯水和柠檬水，尽量不要喝含糖饮料和优酪乳，因为过量的糖分也会加重口渴的感觉。

淡豆浆也是一种很好的选择，其中90%以上都是水分，而且还含有较多的钾，可以促进钠的排出，且口感比较清甜。

10.睡前不宜喝太多水

睡前不宜喝太多水，但可以稍微抿上两口，尤其是老人。当人熟睡时，由于体内水分丢失，造成血液中的水分减少，血液黏稠度会变高。临睡前适当喝点水，可以减少血液黏稠度，从而降低脑血栓风险。此外，在干燥的气候，水还可以滋润呼吸道，帮助人更好的入睡。