【健康提醒】犯困怎么办？

早晨起床，困；中午吃完饭，困；下午开会，困；晚上吃完饭，困……一言以蔽之，我们很多人，全天都在犯困。

犯困怎么办？睡似乎是唯一的解决办法，不同时段犯困，原因不一样，该不该睡也大不同。

早晨起不来回笼觉有用

如果你真的睡够了，应该不需要闹钟就自然醒，并且感觉很开心。不过现代社会，越来越少人能过得上这种美妙生活了，大部分时间，我们都是打着哈欠不情愿地按掉闹钟，在被窝里挣扎……

发生这种情况，要么是你睡眠不足，要么是进入深度睡眠的时候被闹钟叫醒。

这时候，解决办法就是，睡10～15分钟回笼觉，让专门对抗压力的荷尔蒙“皮质醇”多产生一些，为出去迎接压力做好准备。不过最好不要睡太久，不然又陷入深度睡眠，可能会害你迟到。

车上犯困玩手机驱睡意

坐车上学的时候，摇来摇去，就算你并没有睡眠不足，也一样容易犯困。这时候，如果你有座位，且通勤路比较长，可以稍微打个盹，对改善前一天睡眠不足很有好处。

如果你没座位、怕坐过站不敢睡，那么就看看手机，手机屏幕的蓝光会唤醒你，驱赶一些睡意。

至于上课、上班时犯困，多和人交流、上课多举手发言、休息时去外面晒晒太阳，都是不错的办法。

下午犯困小睡是诀窍

下午2时～4时是犯困高峰期，就算你前一天睡很饱也没用，不吃午饭也没用，因为这是生物钟带来的自然反应。

这时候就只有听生物钟的话，稍微午睡一下了。如果2点左右没法睡，那么就中午吃完饭睡个15～20分钟左右，可以让你一下午有精神。

实在没法午睡，那就只能靠咖啡因和补给大脑营养的甜食来赶走瞌睡虫了。

晚饭后犯困别睡

如果说早晨、中午犯困，可以用睡一觉来解决，那么吃饱了晚饭还犯困，就千万不能睡了，否则夜里很可能睡不着。

晚饭后犯困，一般认为是瘦蛋白作祟。这种蛋白质荷尔蒙主要负责抑制你的食欲，控制体重。犯困也是它导致的，意思是告诉你：“快别吃了！”

吃完晚饭，最好去刷牙、洗碗、准备洗澡，总之让自己小幅度运动起来。如果你吃完饭离睡觉还有3、4个小时，喝点儿有咖啡因的茶也可以。总之，别吃饱了躺床上看电视就好。

还有些人，晚饭后很困，过了3、4个小时，该睡觉的时候反而睡不着了。这时候不妨试试“分割睡眠”，就是先睡一下试试，如果没多一会儿就醒了，就看看书，放松一下，接着睡。