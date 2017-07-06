租赁公司拿了车没付租金 约500人“车财两空” 国内新闻

（吉隆坡6日讯）一家汽车租赁公司向约500名车主租车，汽车到手几个月后便停止交付租金，导致车主“车财两空”，涉及车辆高达1500辆。

老板是“拉惹”和拿督斯里

汽车租赁公司的2名老板分别为巫裔“拉惹”（Raja）和拿督斯里尊称的印裔，这家公司开设多年。

许多面临经济困难的车主在朋友介绍下知道汽车赁租这个“好康头”，只需把车租给这家公司，每个月就能获得与银行贷款相等款项的租金，这样一来车主便能继续缴付银行贷款，也不用卖车。

恐吓车主要报废汽车

不过，多数车主领取几个月的租金后，再也拿不到租金，也不晓得汽车的去向，上门欲索回汽车时，却被拿督斯里的保镖阻拦，一些受害者更遭到恐吓与威胁指报废他们的汽车。受害者多数为马来社群，有者因为无法交付车贷，面临破产的危机。

穆斯林消协：限两老板一周内会面 索不回1500车就报案

大马穆斯林消费者协会（PPIM）特别行动单位主任尤索夫限定“拉惹”和拿督斯里级的老板在一周内与该会见面，一同与受害者讨论，索回1500辆汽车，否则该会将再次报案，并率领500名受害者上门索车，希望当天警方能给予协助。

一些车主面临破产

他指出，由于对方有跟车主签合约，并且约在警局面前交车，令车主们感到放心而误信对方。一些车主没钱没车，面临破产，当车主要索回汽车时却被恐吓，甚至必须交付赔偿。

“他们的惯用手法，绝对是欺诈。拿督斯里曾多次被捉助查，但是没有遭起诉，因为他手上有合约，指车主是自愿交出车辆。”“他还警告车主，向我们告发他们，一分钱都拿不会。”

他相信，这家公司有靠山，银行也不敢对付他们。

“一般上车主3个月没有交付贷款，银行便会拖车，但银行却要求受害者自己拖车。”

李先生：只拿到4个月租金

不愿亮相的受害者李先生（35岁）表示，他在1年前通过朋友介绍知道汽车租赁这个门路，这家公司告知将把其车辆租给政府高官使用，他因此交出5辆汽车供出租，但出事后才知道原来其汽车不是租给高官，而是转租给租车公司。

他补充，出租车辆时他们也签署合约，表明汽车租给有关公司，以及车主每月可获得租金，而他每个月应当获得2500令吉的租金，但1年来他只是获得4个月的租金，而且第3和第4个月的租金是再三催促才得到，第5个月开始拿不到钱，现在的他根本不知5辆车的去向。

他今日出席大马穆斯林消费者协会主席拿督纳晋佐汉召开的记者会后向记者指出，每当公司出现问题，公司就把他推到另一家公司，前后一共与3家公司交涉，并签署3次合约。

李氏说，由于拿不到钱，他便到警局报案，但是警方却反指他犯错，许多受害者也报案，但是警方迟迟未有行动。

阿兹哈：只索回1车

阿兹哈（38岁）表示，他本身出租2辆汽车予这家公司已经7个月，庆幸的是她成功索回1辆汽车，但是据悉，她的另一辆车目前在沙巴。

“现在我们根本无法见到拿督斯里，他身旁围着7至8名高大的保镖，把我们阻挡在门外。”

她是在斯里肯邦安一家国产汽车展示中心的职员介绍下获悉汽车租赁这条门路，它也是在第4个月开始没有获得租金。

她到警局报案时，警方表示不会采取行动，因为此案件属于民事案件，最多只是向该公司发出传票。