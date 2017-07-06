魏子森：房屋供求随时变动 黄志毅数据不能作准 北马新闻

(槟城6日讯）针对民政党槟州宣传主任黄志毅以槟州房屋单位及申请者的数据，抨击槟州的房屋出现供求不当的问题一事，社青团日落洞区部理事魏子森反驳道，相关数据并非固定数目，因为房屋供求会随不同时期而出现变动。

他指出，只要有发展商提呈图测，房屋供应就会随着增加，而申请者的人数也同样如此。他也说，州政府从2008年至2016年间共建设了2万8887间可负担、中廉价及廉价屋单位，相比于前朝政府于2000年至2007年所建设的5124个单位，此番成绩足以证明槟州政府的能力。

为此，他表示，社青团对于州政府具有极大的信心，可提供人民足够的房屋单位。他也透露，槟州政府于2013年5月期间在成立槟州房屋遴选委员会后共召开了38次会议，并遴选了逾35000名房屋申请者。

他认为，州政府在可负担、中廉价及廉价单位上的房价控制，也直接牵制市场房价，上季槟州也出现房价略下降现象。

魏子森是于今日在社青团槟州宣传秘书王宇航的陪同下，在丹绒区国会议员黄伟益服务中心所召开的记者会上，这么指出。他强调，市场上的房屋供求会随着不同时期而出现变动，所以黄志毅不该仅是以数据来作准。

另外，他说，至今槟州都仍未拥有一间建竣的一马房屋单位，所以这才令人质疑中央政府的能力及意愿。