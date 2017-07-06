拉玛沙米 槟公民权委会 助多人获身份证 北马新闻

（槟城6日讯）槟州第二副首席部长拉玛沙米透露，自槟州公民权委员会于2013年2月1日成立后，至今年6月30日为止已协助870人申请出生纸、身份证及公民权等，其中42人的申请已获批准，31人申请被否决。

至于其他的申请者，626人的申请仍在处理中，244人的申请已被呈交予国民登记局。

他指出，在870名申请者当中，包括114人为延迟申请出生纸、106人延迟申请身份证及386人申请公民权。

他抨击，由于国民登记局没有政治意愿，所以导致数以万计人民没有国籍，这包括儿童在内。

他认为，除非拥有政治意愿，否则国内数以万计人民没有国籍的问题，将无法获得解决。他认为只要父母当中，1人为我国公民，出生的婴儿就应该是我国公民。他将针对仍未获得批准的申请，致函予国民登记局，要求加速处理。

他坦承，虽然槟州公民权委员会将继续展开工作，但有关的任务却是相当的艰巨。他是于周四在召开记者会上，如此指出。他于较后也移交槟州公民权委员会协助申请的出生纸及身份证给大山脚一间孤儿院的孤儿及申请者。