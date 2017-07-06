林冠英：由希联组成执政 槟州已没有民联 北马新闻

（槟城6日讯）针对雪兰莪州务大臣拿督斯里阿兹敏日前说“民联”（PR）在雪州仍旧存在，槟州首长林冠英强调槟州是由“希联”（PH）政府组成运作，民联已不复存。

林冠英周四为槟州发展机构主持开斋节午宴后，在媒体询及阿兹敏的雪州仍有民联说法，作出上述简短回应。

他说，槟州政府是由希望联盟组成，于全国而言也是希联的一部分。至于阿兹敏的言论，本身尚未了解，并会在深入理解有关课题后，再作回应。

“槟州是希联政府，民联已不复存。一切待我了解后，明天（周五）再作回应。”

阿兹敏也是公正党署理主席。他日前澄清，本身并非在设立希望联盟各州秘书处一事上举棋不定，而是因为民联（PR）在雪州仍存在。

他说，人民在上届大选托付的是雪州民联，作为大臣本身须完成人民的托付。

他是于吉隆坡法庭外接受媒体访问时，作出上述谈话，并补充在政治方面，希望联盟已成立。

但于本身而言，应优先成为人民一致认同的政府才最关键。比起先谈希联结构，应先解决国家结构，才解决州属。

想当卓越机构 别陷团体迷思

另外，林冠英强调要成为卓越机构，首先就要避免陷入“团体迷思”（Groupthink），以免决策趋向一致，令团队缺乏不同思考角度，无法进行客观分析。

他在槟州发展机构开斋节午宴上说，一家机构成败不能单靠一人努力，必须一个团队共同决策、人人优秀，才能成功达致目标。因此，只有槟州发展机构总经理拿督罗斯里一人优秀不足够。

“我们要所有人如罗斯里般优秀，在决策过程中提出不同意见，以解决问题，才能免陷团体迷思之中。”

他也说，槟州发展机构工作人员应为本身仍能工作而感恩。中央政府已下达停止聘用雇员指令，但槟州发展机构却没有遵从，反之仍以收益和各项发展计划的价值与需求，继续聘请人员。

出席者有槟第一副首长拿督拉昔、槟地方政府委员会主席曹观友、槟旅游委员会主席罗兴强等。

820升旗山遗产森林挑战赛

“2017年升旗山遗产森林挑战赛”（Penang Hill Heritage Forest Challenge）8月20日早上7时开跑，以1000人为参赛目标，挑战爬山客体能。

升旗山机构总经理石礼兴指出，是项比赛已是第4届举行，去年吸引600人参与，今年则以1000人为目标，全程14公里赛事，只公开予大马公民参与。

“升旗山是1亿3000万年的原始森林，机构期望通过登山挑战赛吸引更多人，扶老携幼上山欣赏这片处女林。”

他说，比赛报名费为每人40令吉，分男、女公开组和男、女宿将组，4个组别。冠、亚和季军奖金分别是2000令吉、1500令吉和1000令吉，第4到第8名则是300令吉。

参加者将获一个礼品包，比赛将从月门开始登山，在石矿公园起步跑。

有意报名和询问详情者，请于工作时间，联络该机构04-8288880/8288621。报名截止日期为8月1日。