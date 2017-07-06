【狮城第一家庭纠纷】姐弟发表联合声明 要与李显龙私下和解 国际新闻

(新加坡6日讯)已故新加坡建国总理李光耀的子女李玮玲和李显扬周四发表7页的联合声明表示，他们会停止在社交媒体上发布证据，但前提是姐弟俩和父亲的意愿不再被质疑和扭曲，他们也期待和李显龙总理私下取得和解。

李家姐弟上个月14日通过脸书发帖，指哥哥李显龙总理违背父亲李光耀先生的遗愿，意图保留故居为自己争取政治资本，并指对李显龙失去信心。

故居争端延烧2个多星期，新加坡国会本周就此进行了2天辩论，李显龙总理在国会上也就弟妹对他滥用职权的指责表发声明。李显龙在总结时对发生争端表示遗憾，并表示希望和解。

李玮玲周四上午8时34分在脸书上载2份文件，一份列出了她和弟弟李显扬自6月14日以来针对李光耀故居事件公开的“证据”，另一份则是长达7页的联合声明。李显扬在2分钟后于自己的脸书页面分享该帖文。

在联合声明中，姐弟俩指出在过去2年，他们尝试通过不同中间人与李显龙和解，也在6月14日发布联合声明不久后，私下提出“停火”建议，但都遭到拒绝。

姐弟俩说，“我们因此对显龙在7月4日表明希望私下与我们解决纠纷的意愿，表示欢迎”。

他们也期待在没有律师或政府机构参与的情况下，与李显龙进行讨论。

两人在声明中说：“我们不是政治人物，我们不希望新加坡被卷入一场没完没了的公共纠纷。现在，只要我们和我们父亲的意愿不再被质疑和扭曲，我们会停止在社交媒体上发布更多证据。最终，政府和新加坡人民必须决定是否和如何让李显龙对事件负责任。”

李显扬坚称 非批评新加坡政府

李显扬周三晚在个人脸书回应时坚称，他和李玮玲从一开始就表明不是在批评新加坡政府。

“我们说的是我们对于兄长李显龙的人格、行为、目的和领导能力感到担忧”。

他指出，要不是李显龙利用政府机构和“秘密”部长委员会“强行达成个人目的”，家族纠纷就不会浮上台面。

他说：“出示证据证明他(李显龙)无法达标(行为准则)，不是攻击新加坡制度，而是在维护它。”