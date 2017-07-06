为全球电子配件中心开幕 廖中莱：政府将推介航空城 国内新闻

（雪邦6日讯）结合吉隆坡国际机场航空货运中心及巴生港口优势，政府冀将我国打造成东盟最大物流运输枢纽。

交通部长拿督斯里廖中莱指出，随着越来越多国际航空货运在我国吉隆坡国际机场航空货运中心（KLIA Air Kargo）进驻，该部希望吉隆坡国际机场航空货运中心及巴生港口能够相互配合，让我国成为本区域最大的物流运输枢纽。

他披露，为了尽快落实这项愿景，政府已做出多项努力，包括首相拿督斯里纳吉及阿里巴巴集团创办人兼我国数字经济顾问马云将于近期在吉隆坡国际机场推介“数码自由贸易区航空城”。

“这个航空城对马来西亚来说，是一个新阶段和重要的里程碑，尤其是马来西亚若要成为东盟物流运输枢纽，这绝对不可少。”

廖中莱今早是在吉隆坡国际机场航空货运中心，为瑞萨吉隆坡全球电子配件中心开幕时，如是披露。

他说，随着数码自由贸易区（DFTZ）的落实，再加上吉隆坡国际机场地理位置的优势，以及它临近全世界第11大的港口，即巴生港口，这让我国有绝对的优势成为东盟最大物流运输枢纽。

“再说，吉隆坡国际机场到巴生港口只需要1小时的车程，这非常的方便。”

“因此，我们希望在2020年，数码自由贸易区能够处理650亿美元的东盟货物。

“我们更希望东盟国家顾客在东盟国所订购的货物能在72小时内收到，但这有赖于吉隆坡国际机场和巴生港口的相互连接。”

廖中莱指出，这一切若顺利进行，不仅给我国带来庞大收益，更能创造6万个工作机会。

他也提及，为了加速这个愿景，巴生港口已经于今年3月1日起，采用了电子进口(e-import)和电子出口(e-export)模式。

“同时，我们希望在今年8月1日，逐步推行数个新举措，包括无需重复输入资讯、给予持续性的培训、各公司可以要求将公司系统连接至巴生港口等。”

出席这场开幕仪式的包括瑞萨吉隆坡全球电子配件中心执行主席李志保、日邮物流常务执行役员木村敏行、瑞萨电子主席笠谷泰司、执行副主席川嶋学，以及瑞萨电子（马）有限公司主席中丸力。