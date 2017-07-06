教长挺内阁维持国文政策 公务员须及格 北马新闻

(亚罗士打6日讯)教育部长拿督斯里玛兹尔支持内阁议决维持国文政策，除了国际学校以外，任何有跟随国家教育政策的政府或私立学校都须在大马教育文凭(SPM)国文考获及格，才能投入公共领域。

他说，所有国内的政府及私立学校都必须规定学生报考SPM国文，至于国际学校则采用外国如英国、美国和澳洲的教学制度，因此在这方面并不受影响，除非他们想在我国的公共领域服务就须报考SPM国文。

他说，在国外就读A水平的人士若要回国投身公共领域，须选择在6月或12月报考SPM国文，才能符合公务员须国文及格的条件。

玛兹尔也是巫统巴东得腊国会议员，他今午在巴东得腊国会选区举办开斋节开放门户活动后，针对记者提问内阁议决维持国文政策一事，作出上述回应。

早前卫生部总监曾发表实习医生可以豁免SPM国文必须及格的条件，只有真正医生必须要有国文及格的条件，令一些维护国文政策的非政府组织抨击此做法，而内阁今日议决，往后政府部门录取所有公务员时，必须要求申请者达到SPM国文及格的条件。