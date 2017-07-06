三年生忘带课本被罚 双臂鞭痕直嚷“很痛” 国内新闻

报导：陈晓芬

（新山6日讯）再一宗鞭刑体罚！

三年级女生忘记带课本到学校，被指受老师鞭至双臂有鞭痕，家人不愤，在脸书贴文控诉老师行为。

20岁煮炒业者杨文琪为女学生姐姐，她今天在脸书专页“KL吹水站”上载一则“请问没有带课本，需要（鞭打成）这样吗？”的贴文，还附上数张妹妹鞭痕的照片。

照片可见，她的妹妹双臂，有数道明显的鞭痕。

杨文琪受《光华日报》询问说，她妹妹就读避兰东培华二校，昨天因忘记带科学课本到校，结果挨科学与华文科老师鞭打。

她说，妹妹原先是手心挨打，事后不停地擦手心囔着“很痛，很痛”，老师竟以藤鞭往其手臂鞭去，至少有5至6鞭。

“妹妹回到家，什么也没说，直到晚上补完习后，在母亲无意触碰她的手臂时，她无法忍受而囔‘很痛’。”

她说，母亲翻开妹妹衣服一看，赫然见其双臂有不少鞭痕，才揭发老师鞭打事情。

据了解，家人今日到校找校长，想为妹妹讨回公道，校长却表现得爱理不理，还说“一定是学生犯错，老师才会这样鞭打她”，似乎有想维护老师之嫌。

培华二校校长蔡秀莲认为，女学生家人在不知情下就在网上张扬事情，对教师和学校造成伤害。

她说，她感到很心痛，因贴文的女生在她和学生家长对话时，半途离开。

她证实说，女生家长有来学校了解情况，贴文女生也有来，不过，（对话）半途就先离开。

“我向女生家长讲解，他们明白事情来龙去脉后，最后是道谢后离开的，万万没有想到（贴文）女生会这样做（把照片和写片面之词的内容贴上网），这让我感到很心痛。”

蔡秀莲说，这名小女生时常没有交功课，问什么也不回答，且常旷课。

“可能校方要求教师必须教好每个学生，所以老师在学生缺课时会联络家长，又三番四次给予学生警告，却不见改善，所以才会作出这样的事（鞭打学生）。”

她无奈地说，教师若尽责教好学生，最后换来受责怪和谴责的下场，以后将不会有老师愿意把学生教好。