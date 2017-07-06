手势航拍飞行器受青睐 佳杰科技进军中国 经济新闻

（吉隆坡6日讯）佳杰科技有限公司（ECS,5162, 科技组）指出，该公司将分销一项名为“晓”（Spark）的新款迷你航拍飞行器，是首款可用手势控制的袖珍航拍器。

佳杰科技表示，独资子公司ECS Astar私人有限公司已获授权分销由中国大疆创新科技有限公司（DJI-Innovations，简称DJI）开发的新款迷你航拍器。

佳杰科技总执行长宋昭雄于周三推出该产品后的媒体声明时表示：“我们非常高兴与DJI继续合作，让本地消费市场更容易获取他们的产品。这证明了集团作为大马领先资讯通讯科技（ICT）分销商。”

他补充：“有了这个新的小身型和操控易如反掌的飞行器，即便毫无经验，现在人人都可以操控无人机，因为你需要的唯一遥控器是你的手。”

他指出，佳杰科技将善用消费者航拍器的普及化，这预计将继续保持快速增长。

他说，这将有助于改善公司的销售，并为2017财政年下半年的业绩作出贡献。

根据佳杰科技，“晓”的零售价格为2288令吉（含消费税），在全马授权经销商出售。