预计明年底调高利率 标普：呆账率或上升 经济新闻

（吉隆坡6日讯）由于预计国家银行将在2018年底前调升隔夜政策利率（OPR）两次，我国银行的呆账率（NPL）可能上升。

此外，根据标普全球评级，失业率走高的可能性或导致出现更多贷款违约。

该评级机构预计，国行将在今年12月和明年各升息25个基点，将利率提高至3.5%，追上美国利率正常化。

标普金融机构评级总监陈艾文向本地一家财经周刊表示，升息料会导致本地银行的呆账率从近历史低位的1.6%，升至1.8和2%之间。

在本地银行中，马来亚银行（MAYBANK，1155，金融组）、联昌国际银行（CIMB，1023，金融组）和兴业银行（RHBBANK，1026，金融组）自2015年以来，呆账率一直增加。

在资产素质方面，除了新加坡，大马优于东盟同侪。尽管如此，他警告说，商业产业市场供过于求及石油与天然气领域低迷，仍将是本地银行资产素质的下行风险。

他还提醒说，低利率环境已经有助于减轻企业和家庭负债。

家庭债务占国内生产总值（GDP）的比重为88.4%，而企业债务占GDP约110%。Tan以银行合并为例，由于某些细分市场重叠，将导致裁员，而失业率上涨可能导致家庭呆账率攀升。

“月收入3000令吉或以下的家庭对利率调升将非常敏感。”他并指，这群体占目前银行体系贷款的约12%。

“好消息是，家庭债务占GDP的比重在过去一年微幅下降。让我安慰的不是比重下跌，而是趋势出现改变，这对整个家庭来说是正面的。”去年家庭债务占GDP比重是2010年以来首次下滑。

同时，标普金融评级合伙人Nancy Duan表示，本地银行对商业产业市场的放贷变得越来越谨慎，贷款批准率降了近一半。

她补充说：“我们不认为压力已经转化为整体呆账。”

她指出，油气领域放缓可能会继续看到公司减少企业贷款，同时企业存款则下跌。因此，减值贷款和信贷成本料进一步上涨。

“本地银行今年的贷款增长预计为5至6%，由可负担房屋、中小型企业，以及基础设施项目的企业贷款所推动。”然而，银行将遭受高于预期的信贷成本，这预计进一步压缩银行的盈利赚幅。“本地银行普遍着重于保护自己的净利，但我们怀疑这种做法可否持续。银行需要增长，就必须持续投资在合规和科技。”

“举例说，最近的兴业银行-大马银行集团合并，这将导致补偿成本上涨。这一切都会提高盈利预测的下行风险。我们对银行的盈利表现不是非常乐观。”在早前的报告中，该全球评级机构预计，本地银行全年获利将保持疲弱，因能源领域低迷、全球需求疲软，以及国内支出收紧。