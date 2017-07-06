末季净利翻倍 美特工业派息更高 经济新闻

（吉隆坡6日讯）美特工业有限公司（MAGNI,7087,消费产品组）在截至2017年4月30日止的财政年末季净利翻倍至3850万令吉，较上财年同季净赚1884万令吉，归功于较高的服装销售及利好的外汇汇率。

美特工业向大马交易所发布文告指出，由于业绩表现令人鼓舞，因此，该集团在2017财年拟派发每股7仙的股息，其中包括每股3仙的终期股息和每股4仙的特别股息（高于2016财年派发的2仙特别股息）。

2017财年合共派息23仙，相比2016财年的18仙。由于销售订单增加及外汇汇率唱好，服装业务营收随之上涨66.6%，美特工业末季营业额按年跳涨54.5%至2亿9965万令吉，上财年同季录得1亿9399万令吉。因此，服装业务的税前盈利暴涨95%，该集团也将税前盈利的出色表现归功于生产力不断改善之故。

继美特工业持股99.64%的南岛包装（槟城）私人有限公司（SIPP）于2017财年末季结业后，该集团的包装业务营收随即下滑6.9%。然而，在计入为SIPP提供的员工福利和结业成本的49万1000令吉逆转数额后，包装业务的税前盈利即增长34.1%。

总结全年的业绩表现，2017财年净赚1亿2010万令吉，相比2016财年的8211万令吉，涨幅达46.3%；营业额也从2016财年的8亿5407万令吉，年增33.5%至11亿4000万令吉。

展望未来，该集团表示，服装制造及销售业务依然是主要的营收来源，然而，在全球经济不稳定的情况下，仍对下一财年的前景抱持谨慎的态度。