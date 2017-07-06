科技股领涨 道指企稳 美国股市整体攀高 经济新闻

（纽约6日电）美国股市周三整体攀高，其中科技股领涨。美联储货币政策会议纪要显示：美联储官员对于何时启动缩表等一些政策要素存在分歧。道琼斯工业指数闭市略降1.10点或0.01%，报21478.17点；标准与普尔500指数闭市微涨3.53点或0.15%，报2432.54点；纳斯达克综合指数涨40.80点或0.67%，闭市报6150.86点。

会议纪要显示 美联储官员意见分歧

美联储周三发布的货币政策会议纪要显示，在6月份的会议上，决策官员们未能就何时开始缩减资产负债表规模达成一致。

美联储周三在华盛顿公布的6月13-14日会议的纪要显示：数位官员偏向在未来数月内宣布启动这一过程，另外数人强调，推迟到今年较迟再做决定将有更多的时间评估经济活动和通膨前景。

美联储在6月份会议上决定上调联邦基金利率至1%-1.25%，并在政策声明中将货币政策形容为“宽松的”。

美联储官员们还在会议上更新了他们的资产负债表政策，提出了一项逐步缩减资产负债表同时带有限制的计划。美联储希望能在不扰乱长期利率的情况下开始缩减其4.5万亿美元的债券组合，同时继续渐进式的提升政策利率。周三公布的会议纪要暗示，联邦公开市场委员会希望今年启动缩表过程。

美联储在6月份时称，初始阶段每个月停止到期国债本金再投资金额为60亿美元，12个月内每3个月将限额提升60亿美元，直至其达到300亿美元。 至于其所持有的机构和抵押贷款支持证券，初始阶段限额将控制在40亿美元，每3个月提升40亿美元，直至其达到200亿美元/月。

会议纪要还显示，美联储官员们就其他一些关键性的货币政策要素也存在意见分歧。周三经济数据面，美国月工厂订单指数下降0.8%，市场预期下跌0.7%。

一名市场策略师表示，在最近公布的一系列疲软经济报告与通胀数据后，市场密切关注工厂订单数据。周三是本周美股的第一个完整交易日。周一美股提前闭市，周二是美国独立日假日，美股完全休市。在投资者离开市场的同时，周末德国G20峰会召开之前的国际地缘政治关系变得紧张。周二，朝鲜首次成功发射了能达到美国大陆本土的弹道导弹。

美国国务卿蒂勒森表示，美国“强烈谴责”朝鲜的行动。美国与韩国军队周三举行了联合军演，向韩国水域发射了地对地导弹。

欧股受业绩支撑上涨

周三欧洲股市震荡不定后上涨，因受乐观业绩预期推动。油价恢复跌势令涨幅受限。

泛欧STOXX 600指数微升0.2%，欧元区蓝筹股指数持平。

英国股市富时100指数闭市升10.37点或0.14%而至7367.60点、德国股市的DAX指数攀高16.55点或0.13%而至7367.60点。法国股市的CAC指数起5.20点或0.1%而至5180.10点。