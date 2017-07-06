母亲捡杆被嘲笑 中国高球一哥扔杆大揭秘 体育新闻

（北京6日综合电)上周的法国高尔夫公开赛，中国95后的李昊桐因发挥不佳，一怒之下折断球杆扔进湖中并离开。其母亲走进湖里替儿子捡球杆，却成为外国选手的笑柄，引发中外网友争论。

当时，水位不高，刚好淹没李昊桐母亲的膝盖。她找到球杆后，发现球杆已经损坏，她又把球杆扔回水塘。

但有人把这一幕录制成视频上网。不仅被国外球手、媒体质疑素质，李昊桐甚至被讥笑为还没断奶。英格兰名将伊恩-保尔特不仅在自己推特上转发了该视频，还配了一段文字：“绝对要看这段视频……非卖品……她以为她找到了一支漂亮的新球杆……”

法国高尔夫公开赛届总奖金700万美元(约3009万令吉)，李昊桐第一天只获得第46名，但推特上的捡球杆视频，连权威媒体都在报道。视频的原始配文是“一个女人站在水里捡球杆”，但很快，它就被有着29.1万粉丝的“The European Tour(欧洲高尔夫巡回赛)” 官博转发，称“连球员都要笑了”。

目前评论大致分三类，一种认为有趣，一种认为李昊桐脾气臭，一种认为李昊桐不孝顺。

李昊桐事后发表声明称：“我很抱歉牵连到我妈妈。我爱我妈妈，任何时候都尊敬她，就像你们爱自己的妈妈一样。我会反省自己，让自己在场上变得更成熟。谢谢大家的关心！”

李昊桐读书不多也是被经常提及的话题，他当时并不知道母亲去捡杆，湖中也没有鳄鱼(此前传闻)。高尔夫向来被视为一项优雅的绅士运动。