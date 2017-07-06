种族及宗教牌影响战局 异言堂

文：潘君胜

今年9月，大马政海风起云涌，希望联盟4成员党与社会主义党、沙巴人民复兴党将举办大型和平集会，同时在全国各地展开针对1 MDB 课题巡回讲解会，准备和国阵作一场生死战！

希望联盟在马哈迪助阵下，在马来选民占多的选区士气开始提升。虽然国阵咬着马哈迪担任首相时所推行的苛政及高压手腕严词抨击，甚至追查30年前海外投资导致亏损累累的旧账及丑闻不放，可是希望联盟和支持者仍然视马哈迪为时下唯一最适合对付及挑战首相纳吉的人选。

尽管人民公正党实权领袖安华尚在坐牢，但是马哈迪可填补安华的空间在马来社会广泛宣传。由希望联盟在9月间举行的和平集会，将会引起国人关注及集会的反应。集会的主题是“爱惜马来西亚，消灭盗贼统治”，希望联盟内几个以马来人为主的成员党，将倾全力号召各地马来人参加，以展示希望联盟最新的影响力及更多马来人不满国阵的趋势。至于人潮如何？很多人拭目以待。

从民联到希望联盟，反对党已经两次振臂高挥改朝换代旗帜。2008年的大选一举取得5州：吉兰丹、吉打、槟城、雪兰莪、霹雳的执政权。2013年大选退至3州：吉兰丹、槟城、雪兰莪。可是始终动摇不了由国阵把守的布城。

不过，政坛瞬息万变，一直在国阵大家庭里一党独大的巫统却在第13届大选后陷入内争，老而弥坚的马哈迪因不满首相纳吉的领导而离开巫统，党署理主席兼副首相慕尤丁、副主席沙菲益阿达、吉打州务大臣慕克里等，不为当权派所容纳，不是被开除党籍就是面对纪律行动对付，这些前巫统活跃领袖创立了土著团结党把枪口瞄准巫统。

希望联盟失去伊斯兰党的合作后，一个时期士气低落。当土著团结党加盟后，原已陷入低迷的希望联盟政治前景顿时有所改变。因为马哈迪等人在许多马来乡区，可以即时填补伊斯兰党的空间。马哈迪扮演勇者无畏及救世主的角色，一而再再而三挑起巫统最怕被政敌挑起的1MDB债务课题。马哈迪马不停蹄向马来社会宣传，希望引起更多马来人对首相纳吉不满。

拥有4个成员党的希望联盟，目前整装待发。希望联盟领袖意气风发，高调论政。有的表示除保住雪兰莪和槟城两州政权，还要攻下吉兰丹、吉打、霹雳、森美兰及柔佛5州政权。有的说一旦希望联盟赢得中央政权，将取消国家旅游税。

民主行动党国会反对党领袖林吉祥吁请丹州选民采取“一箭双雕”行动，更换由伊斯兰党掌控的吉兰丹州政府和由国阵掌舵的中央政府。希望联盟原三党领袖包括林吉祥、人民公正党主席旺阿兹莎、国家诚信党主席末沙布及土著团结党总裁马哈迪，都高呼“改朝换代”，除了守住雪兰莪和槟城，还要攻下另外5州甚至攻入布城，可说气势如虹。

不过，保二赢五的作战计划，以及入主布城的宏愿，这只是希望联盟的希望。政坛人士认为，希望联盟能守住雪兰莪和槟城两州的政权，但是要攻下另外5州属执政权可不容易。

要另攻下5州属不易

政治观察员表示，巫统不会轻易把这4州州政权拱手相让给希望联盟，所以在大选前全面打种族牌和宗教牌，挑起马来社会对希望联盟的不满而保住巫统江山。伊斯兰党当然也死守吉兰丹州，确保能在原区再高奏凯歌。

一些政治评论员指出，希望联盟在人民支持下，会继续执政雪兰莪及槟城。马华、民政及国大党是否能在此两州取得零的突破？关键性是巫统在雪槟两州大玩种族牌及宗教牌时是否过火而引起非穆斯林社会更反感及不满！

尤其是在槟州，不少华裔选民担心若选择国阵，马华民政战绩差强人意，就算可打破零蛋，万一只赢三五席而巫统全胜，在巫统的强势坚持下一定要出任首席部长，届时华裔首长一去不复回。之后，槟州华社政经文教地位一落千丈。如果情况落得如此地步，不如继续支持希望联盟，再力挺行动党及人民公正党的华裔候选人，希望联盟胜利的话，首席部长还会由华裔出任。

所以槟州的战情充满变数，巫统玩种族牌及宗教牌，行动党也会打种族牌，大家彼此彼此。槟州巫统领袖言论愈是偏激，对槟州的希望联盟就愈是有利。

国阵或许在雪兰莪州会赢到一些议席，但是已靠向巫统的雪州伊斯兰党恐兵败如山倒。雪州希望联盟依然有浓厚机会再度执政，不过多数议席或有改变。

林吉祥与希望联盟领袖声称要保二州议席另攻下五州议席，及取下中央政权并不容易。除非巫统党内掀起严重的派系斗争，各怀鬼胎，或面对外面巨大压力导致当权派大分裂，彼此同床异梦。不然，国阵在沙巴与砂拉越两州国阵友党的大力支持下，国阵还会守住布城，使反对党又一次饮恨沙场，改朝换代梦碎。