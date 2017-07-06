牺牲国家利益的私心 异言堂

文：徐希

国与国之间的合作将可以碰撞出许多不同的火花，例如我国与中国之间密切往来，已经为两国缔造出许多以往无法想象的好处和利益，使得我国的国际竞争能力得以强化。

最让我国人民刮目相看的便是我国的多元资源工业集团与中国浙江吉利控股集团所达成合作伙伴关系，因为在双方的共同的努力下，国人首次看到了我国第一国产车普腾公司的希望和未来。

坦白说，在与中国企业合作之前，普腾公司在国人的眼中是一家不时面对亏损的汽车制造公司，大家也看不到普腾公司的未来前景，然而随着加入吉利控股集团这个元素之后，普腾公司马上起了巨大的变化，因为普腾公司将成为吉利右舵车款的全球制造枢纽，这势必把普腾公司推向新高峰，使得未来更有保障。

毫无疑问的，中国公司吉利的声望高、领导层众志成城，以及拥有良好的记录，所以国人无不庆幸普腾公司找到好的合作伙伴，使得它不只可以扭转当前的劣势，还使它有可能进军东盟，甚至是世界的汽车市场。

对于大部份国人而言，他们所期待并不是普腾公司华丽变身，以及成为我国汽车的成功楷模，而是普腾公司可以从此摆脱亏损的窘境，可以自立更生而不需要再向政府伸手要钱，那就非常好了。

的确，普腾公司自从由前首相敦马哈迪打造以来，除了蜜月期之外，这家公司几乎都处于凄风苦雨当中，而且还时常由于营运资金不足，而一再向政府要钱维持公司运作。由于政府的钱就是纳税人的钱，也就是人民的钱，这使得人民时刻也必须为普腾公司的前景感到担虑，同时也在忧心普腾公司这样向政府伸手要钱下去也不是办法。

无论如何，幸好当前出现了一个百年难得的机遇，那就是中国经济的崛起，而我国的现任政府也及时掌握了这个机遇，与中国在各方面建立起密切的合作关系，成功促成了两国汽车公司进行这项历史性的策略性合作。

然而，尽管这让普腾公司、拥有者、国家经济，以及无数的人民从中获益的商业决策，却引起了反对党人士的不满，他们再老调重弹，那就是发表外来投资将导致我国主权丧失的论调，之前中国房地产公司前来我国投资，他们也是发表这样的言论，甚至还说中国房地产公司发展的屋业将会引进中国人到我国成为公民，影响我国人口架构等云云。

这一次普腾公司与中国汽车公司合作，反对党再次发表这个论调。因此，很显然的，反对党人士之所以发表这样的言论，如果他们不是对经济一窍不通的话，那就是他们拥有私心，不想我国从中国崛起中受惠，他们一直希望人民处于贫困，以及使国家竞争力被侵蚀的窘境当中，这样人民就会憎恨政府，而让他们得以在全国大选举行时煽动人民情绪，继续捞取他们的政治利益。