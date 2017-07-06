网络霸凌与谩骂 异言堂

文：一本书

著名香港艺人邓紫棋曾遭网络上的言语霸凌而多次想自杀，直到从信仰中找到快乐，才打消轻生的念头。由此可见网络霸凌对一个人的伤害有多大。

大马媒体旗下电视台与电台艺人因一张照片而掀起网络谩骂。起因是大马前DJ在脸书贴出一张艺人坐进购物车里提出质疑，随后又将另一名DJ没指名道姓并具有人身攻击的贴文上载至脸书，留言反击。

其实，不论任何人，不管背后原因如何，都不应该将话题带到社交媒体上如脸书或推特等。尤其身为公众人物，任何生活上的一小细节，都会被媒体无限放大，更不应该把话题带到脸书上，掀起网友相互开骂，而进而演进为网络霸凌。

在现代网络资讯发达的年代，人人手上都有一机，一个手指就能了解所有的资讯。这有利也有弊，比如，一些人遇到一些事就把心情及照片贴到脸书，企图借此来获得网民同情及成名。一名少妇因小妹妹误拿错班兰蛋糕口味，而把小妹妹的照片上载至脸书，企图借网络力量来让小妹妹颜面扫地。此举动掀起网络霸凌与谩骂，而这名少妇也因此而被封为“六块钱姐”。

在社交媒体火红的年代，我们应该要时刻注意我们要贴出的每一个贴与照片，因为一个不小心，就会掀起网络霸凌与谩骂。网络谩骂即是贴文与照片里的评论让人惨不忍睹，还有其用词肮脏恶劣，语气蛮不讲理，和一般街头恶霸或泼妇没有差别，只不过地方转移到网络上及文字。而网络霸凌则是重复并且不间断地对特定网民使用言语暴力。

要杜绝网络霸凌与谩骂不是一件简单之事，首先就是要避免上载一些敏感话题。再者，网络上的谩骂且带有人身攻击不应该被纵容。虽然网络里的开骂只是虚拟世界，可是在虚拟世界里的激烈战争很有可能牵扯现实里的利益及弄得人心惶惶。所以，那些遭到网络攻击的人应该利用法律来维护自己的利益，绝不纵容任何无理性的谩骂。

在文明的社会，我们应该要有良好的语言表达，而不是用肮脏字眼来表达我们的不满。每个人都应该用自己的力量来杜绝网络谩骂。