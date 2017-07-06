语言不是宣示主权的工具 异言堂

文：颜健品

在大马宪法上，马来文是官方语言，而在我国民间里马来文也是广泛运用的语言，向来不存在地位受威胁的问题。

语言是用来沟通的“工具”，在日常生活里无论是用哪一种语言，都没必要刻意使用优美、深度字句，反之只需以简易的词汇，能表达到想法来取得沟通即可；用什么语言来沟通并不构成问题，最重要是所表达的语言能让双方明白及了解。

只不过，不时有种族主义的政客、政府机关官员、学者等，常刻意营造舆论，刻意以捍卫语言尊严地位的言论，如“大马人要掌握流利国语否则就移民”、“不懂马来文就该褫夺公民权”等论调，来煽动种族情绪及倡议主权意识。

最近公共服务局强调，政府从今年起规定包括合约性质的公务员申请者，都必须拥有大马教育文凭（SPM）国语优等；也有人提出不符资格者需补考。此外，也有医务人员包括一些已经在职多年的医生也需补考。这个政策成为网民调侃的网络笑话，讥讽医生的学术专业，竟不如SPM马来文的文凭资格。

其实，这并不是什么大课题，公务员者必须要有一定的马来文成绩水准，是必须有的基本要求，毕竟他们是代表政府站在前线为人民服务的人员。只不过，在政策的施行上不需矫枉过正，如医务人员，他们的专业领域是医疗知识，与马来文有没有优等并没关系。

往往逢有类似牵涉到马来文的课题时，必有一些偏激者发表“捍卫国语地位”论，影射他族不尊重马来文地位、无法掌握马来语等同不爱国等。发表类似言论者，一般上除了思维狭义外，他们都是抗拒多元化的群体，并试图骑劫语言的本质，成为宣示主权的工具。

过于强调单元化是开倒车及落伍概念，况且多元化是世界潮流趋势。现今时代，除了掌握自己熟悉的语言外，若能掌握更多外语才能与世界接轨，特别是英语及华语。回到现实层面，掌握一种语言的目地，是要运用在日常生活里，以做为社交的沟通桥梁。

所以，掌握语言的用意并不是为了“抛书包”，捍卫语言也不必以强硬姿态示人。推广语言可从鼓励民众运用来开始，然而不需过于讲求学术性的正规语法，反之只要符合约定俗成的运用法，彼此可从中了解，就已达到推广语言的目地。

过于从学术角度去看待，反之会限制语言发展，尤其让学生缺乏学习兴趣，进而导致失去学习的吸引力。有孩子就读小学的为人父母者，若有翻看孩子的马来文课本，相信会了解到为何现在的小孩，会对学习马来文缺乏兴趣。过度刻意提升学术的层面，最终会拔苗助长，对语文发展没帮助。

虽然马来文是官方语言，不过宪法也让其他族裔国民享有学习母语权益，而在我国多元种族社会结构下，根本不需刻意强调马来文至上主义。只是，身为大马人，我们有必要掌握马来文，这不关乎学业成绩、宪法地位等，而是生活在大马，马来文是难免需用到的沟通语言之一。