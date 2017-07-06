教育要有多面性 异言堂

文：谢训咏

最近翻阅报纸的时候会看见一些关于青少年自杀以及校园霸凌事件，两者间我看见了一个关联词，就是青少年教育的重要性。

在基本认知里，青少年是人生成长过程中属于最朝气蓬勃的人生阶段，但是真实的他们内心是处于十分焦虑和无助的状态，他们开始拥有了独立的自我意识，却也因此对身边的任何人事物的态度变得更为迷茫和犹豫。

而在这时候的青少年接受到的教育就变得无比的重要，家长的行为和言语是绝对性能影响到孩子们往后对待任何人事物的决定与态度，同样的校园里的老师们的关心与教育态度也对他们有着一定的影响力。

学生会因为担心自己停下脚步休息会让自己的成绩无法满足大人们的要求，所以对自己鞭策得太严厉，结果导致压力过大，他们会选择把烦恼和情绪往肚子里吞，直到无法消化后，最后只会形成两种结果，一选择伤害自己，二选择伤害他人。

孩子们年纪越大越难向大人们表达心中的想法和分享心事，大人们也只能花多点时间与他们相处，或鼓励他们分享心事，在倾听孩子们分享各种事物的时候不要立即做出否决或反对，而是耐心的告诉他们自己的想法，对任何人事物的立场和态度都应清楚的表明与解释，想法不同也要互相尊重，给他们树立榜样。

适时的对孩子们做出适度的关心，既然不是放任不管也不是过度约束，虽说养孩子苦但要记住凡事都是先苦后甜啊。

关于校园霸凌事件，想先问一个问题，大家觉得以下两种情况的犯罪，哪种更可怕一些？

一，明知道这种行为是犯法的，但依旧进行；

二，根本不知道该行为是犯法的，更觉得那是正常行为。

那霸凌者到底是属于哪一种呢？他们知不知道自己的行为是犯法的？还是在他们的认知里这种行为非常普遍，所以不算犯法？或者是在他们得到的知识里这种行为不算严重犯罪，得到的惩罚也很轻微，所以才如此无惧无畏？

到底一个人在受到怎么样的教育程度下，才可以不分轻重的对一个生命残忍虐待甚至殴打直脑死呢？

这让我觉得教育是要多面性的，不只是要教育孩子如何预防伤害发生在自己身上，更应该教育孩子不能犯罪，有些心态是本能，而教育就是让他们学习如何控制本能以及用正确的管道解决问题。

每个孩子在学习面对的成长过程中，家长们是不能缺席的，别说没时间，时间这东西，挤一挤就有了。